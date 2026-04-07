Una estrategia de trading de soporte y resistencia es un enfoque de análisis técnico centrado en el concepto de los niveles de precios que actúan como barreras. Obtén más información en nuestra guía didáctica.

¿Qué son el soporte y la resistencia?

Las zonas de soporte y resistencia son indicadores técnicos muy importantes en el análisis técnico. Son fundamentales en cualquier mercado financiero, ya que los niveles de soporte y resistencia representan esencialmente la oferta y la demanda —el flujo de órdenes—, las cuales pueden cambiar rápidamente.

Los indicadores de soporte y resistencia muestran algunos niveles predeterminados en los que se espera que el precio del mercado se detenga y revierta. Esta técnica de análisis técnico, ampliamente utilizada, ayuda a analizar rápidamente el gráfico de precios y a determinar los tres puntos clave:

La dirección del mercado El momento de entrar en el mercado Los puntos para salir del mercado

Aspectos destacados

El soporte y la resistencia son puntos de precio específicos en un gráfico que se espera que atraigan la mayor cantidad posible de compras o ventas.

El soporte es el nivel en el que la demanda en el precio de mercado es lo suficientemente fuerte como para impedir que el precio siga cayendo.

La resistencia es lo contrario del soporte. A este nivel, la oferta es lo suficientemente fuerte como para impedir que el precio siga subiendo.

Comprender el soporte y la resistencia

El soporte es el nivel en el que el precio de mercado tiende a encontrar apoyo a medida que cae. En ese momento, la demanda es lo suficientemente fuerte como para impedir que el precio siga bajando. Esto significa que, al haber alcanzado este nivel, es más probable que el precio del mercado rebote, en lugar de romper la barrera y continuar cayendo.

Sin embargo, el precio aún podría romper el nivel de soporte y continuar su movimiento bajista hasta encontrar otro nivel de soporte.

La resistencia es lo contrario del soporte. A este nivel, la oferta es lo suficientemente fuerte como para impedir que el precio siga subiendo. Define dónde encontrará resistencia el precio a medida que sube. Al igual que con el nivel de soporte, es probable que el precio se aleje de este nivel en lugar de romperlo. Si eso ocurre, es probable que el precio siga subiendo hasta encontrarse con otro nivel de resistencia.

El concepto de soporte y resistencia consiste en el nivel de soporte, el «suelo» por debajo de los precios de trading, y el nivel de resistencia, el «techo». En este caso, un instrumento de trading es como una pelota de goma que rebota en una habitación. Golpea el suelo y rebota en el techo. En este escenario, la bola, es decir, el instrumento de trading, experimenta una consolidación entre las zonas de soporte y resistencia.

Soporte y resistencia de Fibonacci

Los números de Fibonacci, obra del matemático italiano del siglo XIII Leonardo Fibonacci, han sido un ingrediente popular en la creación de diferentes indicadores técnicos, incluidos los indicadores de soporte y resistencia.

A menudo, se utiliza una serie de números de Fibonacci —0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144— para calcular los puntos de entrada al hacer trading de criptomonedas, acciones, materias primas, divisas (también conocido como «forex») e índices durante las tendencias del mercado.

Los números de retroceso de Fibonacci se utilizan para indicar los puntos de entrada y los objetivos durante los mercados con tendencia: marcan los puntos de reversión, en los cuales los traders pueden captar los puntos de entrada durante los retrocesos de la tendencia. Si el mercado está en tendencia alcista, se utilizan los números de Fibonacci de abajo arriba. En un mercado con tendencia bajista, se utilizan de arriba abajo.

Zonas de soporte y resistencia

Las zonas de soporte y resistencia pueden identificarse analizando los movimientos de precios pasados, los patrones de los gráficos o indicadores técnicos, como las medias móviles (MA).

Las zonas de soporte suelen encontrarse cerca de los precios mínimos anteriores, mientras que las zonas de resistencia suelen encontrarse cerca de los precios máximos anteriores. Identificar estos niveles podría ayudar a determinar los puntos de entrada y salida de las operaciones.

A continuación, se muestran algunos ejemplos de zonas de soporte y resistencia:

Medias móviles . Son líneas trazadas en el gráfico que conectan los precios medios de cierre de un valor durante un período determinado.

Líneas de tendencia . Estas líneas conectan los máximos y los mínimos de un valor durante un período determinado.

Picos de volumen . Áreas donde el volumen se incrementa repentinamente indicando posibles cambios de precio.

Cifras redondas . Zonas donde el precio tiene dificultad para superar ciertos niveles.

Retrocesos de Fibonacci. Áreas donde el precio encuentra dificultades para superar niveles específicos de Fibonacci.

Uso de los niveles de soporte y resistencia en el trading

¿Cómo utilizar el soporte y la resistencia en el trading? Estas son las cuatro principales estrategias:

El trading de rango

El trading de rango se produce dentro del área comprendida entre las líneas de soporte y resistencia: los traders compran en soporte y venden en resistencia. El soporte y la resistencia no siempre son líneas perfectas; pueden existir zonas.

*Los desempeños pasados no son un indicador fiable de resultados futuros

Los traders buscan entradas largas cuando el precio rebota en el soporte y entradas cortas cuando se acerca a la resistencia. Es recomendable usar stop-loss por debajo del soporte en posiciones largas y por encima de la resistencia en posiciones cortas.

Trading de ruptura

Tras un período de incertidumbre, el precio suele romper hacia fuera y comenzar una nueva tendencia. Los traders buscan rupturas por debajo del soporte y por encima de la resistencia para aprovechar el impulso.

*Los desempeños pasados no son un indicador fiable de resultados futuros

Trading con líneas de tendencia

La estrategia consiste en utilizar líneas de tendencia como soporte o resistencia. En tendencias fuertes, el precio puede rebotar en ellas, proporcionando puntos de entrada a favor de la tendencia.

*Los desempeños pasados no son un indicador fiable de resultados futuros

Trading con medias móviles

Las medias móviles pueden actuar como soporte y resistencia dinámicos. Las más usadas son las de 20 y 50 períodos o sus equivalentes Fibonacci: 21 y 55.

*Los desempeños pasados no son un indicador fiable de resultados futuros

En este ejemplo, la media móvil de 55 días cambia de resistencia a soporte según la dirección del mercado.

*Las órdenes stop-loss no se pueden garantizar.

¿Por qué son útiles el soporte y la resistencia para los traders?

Los niveles de soporte y resistencia son bases esenciales del análisis técnico. Ayudan a prever niveles de precio donde podría detenerse una tendencia.

Prever la resistencia sirve para estimar niveles donde una posición larga podría verse perjudicada.

Existen muchos métodos para identificar estos niveles, pero la interpretación es la misma: indicar posibles puntos de compra y venta basados en la reacción del precio a dichos niveles.

Conclusión

Son puntos donde se espera que el precio encuentre presión de compra (soporte) o de venta (resistencia).

Como todas las estrategias, no son infalibles; siempre se debe operar con gestión de riesgo.

Preguntas Frecuentes