Negozia YASKAWA Electric Corporation - 6506 CFD

Su YASKAWA Electric Corporation

YASKAWA Electric Corporation è una società con sede in Giappone che si occupa principalmente di produzione, vendita, installazione, manutenzione e progettazione di apparecchiature elettriche. L'azienda opera in tre settori di attività. Il segmento Motion Control si occupa principalmente di sviluppo, produzione, vendita e manutenzione di servomotori a corrente alternata (AC), dispositivi di controllo e inverter. Il segmento Robot si occupa principalmente dello sviluppo, della produzione, della vendita e della manutenzione di robot per la saldatura ad arco, robot per la saldatura a punti, robot per la verniciatura e altri robot industriali. Il segmento System Engineering si occupa principalmente dello sviluppo, della produzione, della vendita e della manutenzione di sistemi elettrici per impianti siderurgici, nonché di sistemi elettrici per acqua e fognature. La Società è inoltre impegnata nel settore dell'informazione e della logistica.

Il prezzo attuale dell'azione YASKAWA Electric Corporation è di 5152.1 JPY. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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