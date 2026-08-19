IniziaMercatiAzioniStellantis

Negozia Stellantis - STLAM CFD

4.55+3.88%
The chart shows the STLAM stock price data over the last 1 day, with a current price of 4.55, a high of 4.53, and a low of 4.39.
Vendi

4.51

Acquista

4.55

0.04
Basso: 4.39Alto: 4.53
Seller:
3.81679%
Buyer:
96.1832%
Le performance passate non costituiscono un indicatore affidabile dell’andamento futuro. I prezzi delle azioni sono indicativi e possono differire dai prezzi di mercato live.
Condizioni di Trading
Tipologia
Questo mercato finanziario è disponibile per il trading di CFD.
Scopri di più su:CFD
CFD
Spread0.04
Adeguamento degli interessi overnight per posizioni long
Adeguamento degli interessi overnight per posizioni long
Margine. Il tuo investimento
€1,000.00
Adeguamento finanziamento overnight
Oneri per l'intero valore della posizione
-0.017313 %
(-€0.87)

Dimensione dell'operazione a leva ~€5,000.00

Denaro da leva ~€4,000.00

-0.01731%
Adeguamento degli interessi overnight per posizioni short
Adeguamento degli interessi overnight per posizioni short
Margine. Il tuo investimento
€1,000.00
Adeguamento finanziamento overnight
Oneri per l'intero valore della posizione
-0.004909 %
(-€0.25)

Dimensione dell'operazione a leva ~€5,000.00

Denaro da leva ~€4,000.00

-0.00491%
Ora di adeguamento degli interessi overnight21:00 (UTC)
ValutaEUR
Quantità negoziata min1
Margine20.00%
BorsaItaly
Commissione sull'operazione10%
Premio stop garantito
La commissione prevista per gli stop-loss garantiti (GSL) viene applicata solo se il GSL viene effettivamente attivato. Per ulteriori informazioni, visita la sezione del nostro sito dedicata a oneri e commissioni.
1%

1La commissione applicata per l'esecuzione delle operazioni è lo spread, ossia la differenza tra il prezzo di acquisto e quello di vendita. Vai alla sezione Oneri e commissioni del nostro sito per ulteriori informazioni

Statistiche Principali
Chiusura prec.4.38
Apertura4.39
Variazione a 1 Anno-46.98%
Range Giornaliero4.39 - 4.53

Negozia Stellantis - STLAM

Su Stellantis NV

Fiat Chrysler Automobiles N.V. è impegnata nella progettazione, ingegneria, produzione, distribuzione e vendita di veicoli. I suoi segmenti comprendono segmenti di veicoli regionali per il mercato di massa, tra cui NAFTA (Accordo Nordamericano di libero scambio), LATAM (America Latina), APAC (Asia-Pacifico) ed EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa), Maserati, il suo segmento di lusso ed un segmento di componenti globali. Progetta, ingegnerizza, produce, distribuisce e vende veicoli per il mercato di massa sotto i marchi Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Fiat Professional, Jeep e Ram e la designazione di veicoli performanti per la tecnologia stradale e racing (SRT). Per i suoi marchi di veicoli di largo consumo, ha centralizzato le attività di progettazione, progettazione, sviluppo e produzione. Inoltre progetta, ingegnerizza, produce, distribuisce e vende veicoli di lusso con il marchio Maserati. Opera nei settori dei componenti e dei sistemi di produzione con i marchi Teksid e Comau.

Il prezzo attuale dell'azione Stellantis è di 4.51 EUR. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

Scoprite altri titoli con grafici, dati vitali e aggiornamenti dei prezzi in tempo reale: NRx Pharmaceuticals, Inc., CorMedix, Muscle Maker, Inc., Arcadis NV, Rtl Group SA e Zepp Health. Per ulteriori informazioni, consultare i profili delle aziende su Capital.com.

Ultimi articoli sulle azioni

Smartphone che mostra il logo Stellantis su sfondo blu sfocato
Previsioni azioni Stellantis: oneri H2, sospensione dividendo
Stellantis è una casa automobilistica globale quotata a Milano, con le azioni sotto pressione dopo oneri per €22,2 miliardi nel H2 2025 e la sospensione del dividendo 2026. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
16:13, 26 Marzo 2026
Insegna Stellantis davanti a un edificio con un pickup visibile sopra
Previsioni azioni Stellantis: reset strategico, sospensione dividendo
Stellantis è una casa automobilistica europea sotto pressione dopo il reset strategico di febbraio 2026, la sospensione del dividendo e le indiscrezioni su colloqui con Xiaomi e Xpeng per potenziali investimenti. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
10:05, 25 Marzo 2026
Logo Stellantis su insegna blu con pickup RAM bianco esposto sopra davanti a un edificio aziendale
Previsioni azioni Stellantis: oneri da 22,2 mld €, dazi USA
Stellantis (STLAM) è quotata su Borsa Italiana ed è scesa ai minimi pluriennali dopo oneri per 22,2 mld € nel secondo semestre 2025; il management prevede un miglioramento sequenziale nel 2026 con un dazio USA del 15%. I rendimenti passati non sono indicatori affidabili dei risultati futuri.
14:11, 12 Marzo 2026
Logo Stellantis esposto sulla parete esterna di un edificio per uffici moderno con facciata in vetro.
Previsioni azioni Stellantis: reset da 22,2 mld €, sospensione dividendo
Stellantis è una casa automobilistica multinazionale che affronta un reset da 22,2 miliardi di euro, la sospensione del dividendo e un piano di obbligazioni da 5 miliardi di euro. Scopri i target price STLAM di terze parti e l'analisi tecnica.
13:37, 5 Marzo 2026
Reuters NewsEurope
Italia - Fattori da tenere d’occhio il 18 agosto
Reuters NewsEurope
Stati Uniti e Canada cercano di appianare le divergenze su eventuali riduzioni dei dazi sulle auto, secondo fonti informate
Reuters NewsEurope
Stellantis richiama 955.000 veicoli perché il software della radio potrebbe causare malfunzionamenti della telecamera posteriore
Reuters NewsEurope
Stellantis richiama 955.000 veicoli per problema telecamere retromarcia
Reuters NewsEurope
AGGIORNAMENTO 1-Stellantis sta valutando la vendita di uno stabilimento in Canada, secondo quanto riferito dal sindacato dei lavoratori dell'auto
Reuters NewsEurope
Sindacato dei lavoratori dell'auto canadesi: Stellantis sta valutando la vendita di uno stabilimento in Canada
Reuters NewsEurope
Le case automobilistiche di Detroit temono che la revisione dell'accordo commerciale nordamericano possa costare loro miliardi
Reuters NewsEurope
Le case automobilistiche di Detroit temono che la revisione dell'accordo commerciale nordamericano possa costare loro miliardi
Reuters NewsEurope
BROKER RESEARCH-Società italiane
Public TechnologiesEurope
Stellantis: Chrysler presenta due concept Pacifica a Roadkill Nights in Michigan

Commenti e valutazioni degli utenti

Consulta i feedback dei nostri clienti1 con diversi livelli di esperienza.
2025-06-04
M****** D*******

App molto utile per chi inizia da zero. C’è sia la modalità demo che quella con soldi veri, così puoi imparare piano piano. Mi ha aiutato a capire meglio il trading. La consiglio a chi parte senza esperienza.

2025-06-17
F****

Devo dire che non esiste piattaforma piu smart di questa. semplice, efficace, ma sopratutto un call center che funziona, in particolar modo Davide e' una persona che ti spiega quando le tue conoscenze non arrivano. super consigliata

2025-04-08
M******

Considero Capital.com uno dei siti più affidabili nel trading, grazie alla mia pluriennale esperienza con loro. E ancor più ringrazio Angela Battaglia, Premium Client Manager, per la sua assistenza altamente professionale e qualificata. E nulla è più prezioso nel trading di un valido supporto operativo e morale come io ho avuto la possibilità di avere.

2025-01-30
B***** A*******

Precisione, chiarezza e grande sicurezza. Ecco quello che ho ottenuto da Capital.com. Aggiungo anche: molta attenzione all'assistenza clienti. Sono molto soddisfatto del servizio che offre Capital.com.

2025-06-27
G******* D'******

Ottima esperienza, gestione della piattaforma ottima e ottimo il supporto del manager che vi segue in tutto e per tutto, gentilezza e disponibilità per qualsiasi domanda e/o tesi da affrontare con luo. Assolutamente Soddisfatto.

2025-06-14
A****** S******

Broker eccellente, spread bassissimi e enorme scelta di mercati disponibili

2025-03-15
N*******

Facile da usare. Piattaforma molto intuitiva. Non ci sono costi nascosti

2025-02-04
D***** B*******

Ottima applicazione per quanto riguarda il trading, soprattutto molto d'aiuto per imparare partendo da 0. È disponibile sia una modalità con soldi reali, versati dal proprio conto, e una simulata che aiuta moltissimo ad approcciarsi al trading. Consiglio vivamente per chi come me partiva da nozioni fin troppo generiche.

2025-02-10
t*****_****

Sono cliente Capital da qualche mese ormai e mi sono trovato bene fin dall'inizio. Il supporto dalla mia Premium Client Manager Angela Battaglia è eccellente, cordiale, competente e professionale, e il regolare contatto per gli aggiornamenti ha creato in me un senso di tranquillità e soddisfazione. La piattaforma di trading è ottima, veloce nelle operazioni, spread molto buoni, un bel canale di formazione e news, e come ciliegina sulla torta la recente apertura della filiale italiana! 5 stel

2024-10-24
a*******

Ci sta bel broker semplice intuitivo vi consiglio di utilizzarlo in coppia con trading view

2025-06-25
L****

Ho ricevuto un’assistenza dedicata molto professionale da parte di Luca. Il servizio offerto dal broker è stato eccellente e tutto è risultato perfettamente in regola.

2025-05-14
J*** A******** D****

Uso sia il sito che l’app x cell. da circa un Anno. per quanto riguarda quest’ultima, Stupenda! Scorre bene, non si blocca mai. Intuitiva, ben organizzata. I grafici si leggono bene. Il personale è sempre disponibile a qualunque domanda e rispondono in nel giro di pochi minuti. Super consigliata!

2025-05-23
P***

é una buona app i principianti mi sono trovato bene con la demo

2025-05-12
F**** P*****

Applicazione Ben fatta, utile anche per chi sta iniziando, commissioni basse, possibilità di un conto demo, e aggiornamenti frequenti

Sono riportate le nostre recensioni a 4 e 5 stelle. I dati individuali dell'utente sono stati intenzionalmente resi anonimi al fine di salvaguardare la sua privacy, in ottemperanza alle prescrizioni del GDPR.

4.6
Valutazioni e Recensioni
4.7
Valutazioni e Recensioni
4.6
4.6

Tre passaggi per iniziare

1. Crea il tuo account (previa verifica dei requisiti)2. Effettua un deposito nel modo che preferisci3. Inizia quando sei pronto