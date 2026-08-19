Negozia Stellantis - STLAM

Su Stellantis NV

Fiat Chrysler Automobiles N.V. è impegnata nella progettazione, ingegneria, produzione, distribuzione e vendita di veicoli. I suoi segmenti comprendono segmenti di veicoli regionali per il mercato di massa, tra cui NAFTA (Accordo Nordamericano di libero scambio), LATAM (America Latina), APAC (Asia-Pacifico) ed EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa), Maserati, il suo segmento di lusso ed un segmento di componenti globali. Progetta, ingegnerizza, produce, distribuisce e vende veicoli per il mercato di massa sotto i marchi Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Fiat Professional, Jeep e Ram e la designazione di veicoli performanti per la tecnologia stradale e racing (SRT). Per i suoi marchi di veicoli di largo consumo, ha centralizzato le attività di progettazione, progettazione, sviluppo e produzione. Inoltre progetta, ingegnerizza, produce, distribuisce e vende veicoli di lusso con il marchio Maserati. Opera nei settori dei componenti e dei sistemi di produzione con i marchi Teksid e Comau.

Il prezzo attuale dell'azione Stellantis è di 4.51 EUR. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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