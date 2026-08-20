Negozia Rtl Group SA - RRTL

Su RTL Group S.A.

RTL Group S.A. è un gruppo mediatico con sede in Lussemburgo impegnato nell'erogazione di servizi di trasmissione televisiva e radio, e nella produzione e distribuzione di contenuti televisivi. La Società è strutturata in sei sezioni, tra cui Media Group RTL Germania, Groupe MSix, FremantleMedia, RTL Paesi Bassi, RTL Belgio e Radio francese. La società possiede canali televisivi e stazioni radio in Germania, Francia, Belgio, Olanda, Lussemburgo, Spagna, Ungheria e Croazia. Attraverso le sue controllate operative e le stazioni radio della RTL Group S.A., la Società si occupa della produzione di contenuti televisivi, trasmissioni televisive e radiofoniche con formati come talent show e giochi a premi, opere drammatiche e telenovele, sport e notizie. La Società ha investito nella società canadese BroadbandTV, detendone una quota di maggioranza; opera inoltre anche attraverso il sito web Girls.fr. FremantleMedia detiene una quota di maggioranza del 75% in 495 produzioni.

Il prezzo attuale dell'azione Rtl Group SA è di 31.46 EUR. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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