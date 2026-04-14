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Su SoftBank Group Corp

SOFTBANK CORP. è una società che fornisce infrastrutture e servizi di distribuzione all'industria informatica giapponese. La società gestisce un portafoglio di aziende legate a Internet attive in infrastrutture a banda larga, e-commerce, e-finance, media marketing, media in banda larga, Internet e cultura, servizi tecnologici e fondi esteri. SOFTBANK si rivolge a clienti aziendali e a residenti di grandi strutture residenziali nel mercato ad alto potenziale dei servizi Internet su fibra ottica. La società offre una rete di supporto IP (Internet protocol) in dark fiber su scala nazionale utilizzando tecnologia Gigabit Ethernet, che accelera l'accesso su gigabit. Con tale infrastruttura, SOFTBANK ha lanciato un servizio Internet ADSL (asymmetrical digital subscriber line), Yahoo! BB 8M, con una velocità massima di downstream pari a otto megabyte al secondo (Mbps). Nel mese di maggio del 2002, la società ha reso disponibile il servizio di connessione da un gigabit ultra veloce su scala nazionale.

Il prezzo attuale dell'azione SoftBank Group Corp. è di 4219.1 JPY. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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