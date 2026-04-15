Negozia Rocket Companies, Inc. - RKT CFD

Su Rocket Companies, Inc.

Rocket Companies, Inc. è una società di tecnologia finanziaria composta da aziende di servizi immobiliari, ipotecari e finanziari guidati dalla tecnologia. La società offre la piattaforma Rocket. I suoi segmenti includono Direct to Consumer e Partner Network. Il segmento Direct to Consumer consiste nel marketing di performance e nel coinvolgimento diretto attraverso l'applicazione Rocket Mortgage (App). Il segmento Partner Network comprende partnership con organizzazioni, broker e professionisti del settore ipotecario di primo piano, focalizzati sui consumatori, che sfruttano la sua piattaforma e la sua scala per fornire soluzioni ipotecarie ai loro clienti. I marchi della società che si occupano di finanza personale e tecnologia per i consumatori includono Rocket Mortgage, Rocket Homes, Amrock, Rocket Auto, Rocket Loans, Truebill, Lendesk, Edison Financial, Core Digital Media, Rocket Central e Rock Connections. Rocket Mortgage offre soluzioni digitali che utilizzano il recupero automatico dei dati e una tecnologia di sottoscrizione avanzata per fornire soluzioni su misura nel palmo della mano del cliente.

Il prezzo attuale dell'azione Rocket Companies, Inc. è di 15.33 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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