Negozia Sea Limited - SE CFD

Su Sea Limited

Sea Limited è una società di Internet per i consumatori. L'azienda opera in tre segmenti: intrattenimento digitale, e-commerce, pagamenti digitali e servizi finanziari. Le sue attività comprendono Garena, Shopee e SeaMoney. La piattaforma di Garena offre giochi online per cellulari e personal computer (PC) e sviluppa giochi per cellulari per il mercato globale. Offre e-sport e fornisce l'accesso ad altri contenuti di intrattenimento e a funzioni sociali, come lo streaming in diretta del gioco, la chat tra utenti e i forum online. La piattaforma di Shopee è un marketplace incentrato sul mobile e sui social. Offre agli utenti un ambiente per gli acquisti con pagamenti integrati, infrastrutture logistiche e servizi per i venditori. SeaMoney fornisce vari servizi di pagamento e prestiti a privati e aziende. Si integra anche con partner commerciali terzi e copre una serie di casi d'uso per il consumo. Opera, tra l'altro, in Indonesia, Taiwan, Vietnam, Thailandia, Singapore, Malesia e Filippine.

Il prezzo attuale dell'azione Sea Limited è di 86.81 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

Scoprite altri titoli con grafici, dati vitali e aggiornamenti dei prezzi in tempo reale: SSP Group PLC, Akoya Biosciences, Inc., Pure Storage, Inc., Twilio Cl A, Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayii Anonim Sirketi e Schmitt. Per ulteriori informazioni, consultare i profili delle aziende su Capital.com.