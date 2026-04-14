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Su Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.

Mitsubishi Heavy Industries Ltd è una società con sede in Giappone che si occupa principalmente dello sviluppo di sistemi energetici, impianti e infrastrutture. L'azienda opera attraverso quattro segmenti. Il segmento Energia si occupa di progettazione, produzione, vendita, servizi e installazione di sistemi di generazione di energia termica, sistemi di generazione di energia nucleare, sistemi di generazione di energia eolica e motori aeronautici. Il segmento Impianti e infrastrutture si occupa di progettazione, produzione, vendita, servizi e installazione di macchinari per la produzione di acciaio, navi, ingegneria, attrezzature ambientali, sistemi meccanici. Il Segmento Logistica, Termica e Trasmissione si occupa di progettazione, produzione, vendita, servizi e installazione di apparecchiature di distribuzione, turbocompressori, motori, prodotti per la refrigerazione. Il segmento Aircraft, Defense & Space si occupa di progettazione, produzione, vendita, servizi e installazione di velivoli civili, velivoli da difesa, aerei, navi militari, veicoli speciali, macchinari speciali.

Il prezzo attuale dell'azione Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. è di 4730.86 JPY. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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