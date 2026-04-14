Negozia Marubeni Corporation - 8002 CFD

Su Marubeni Corporation

Marubeni Corporation è un'azienda con sede in Giappone che si occupa principalmente di importazione, esportazione e transazioni di vari prodotti attraverso reti nazionali ed estere. L'azienda ha sei settori di attività. Il segmento Food si occupa della produzione e della vendita di prodotti alimentari. Il segmento Living Industry si occupa di prodotti lifestyle, di informazioni, di logistica, di assicurazioni e di investimenti finanziari e immobiliari. Il segmento Materiali è impegnato nel settore chimico, in quello dei materiali agricoli e in quello della pasta di carta. Il segmento Energia e metalli è impegnato nel settore dell'energia e dei metalli. Il segmento Energia e impianti è impegnato nello sviluppo, nell'investimento e nella gestione di energia elettrica e di infrastrutture legate all'energia. Il segmento delle attrezzature per il trasporto è impegnato nell'importazione, nell'esportazione e nella vendita di varie attrezzature. La Società è anche impegnata nel settore finanziario.

Il prezzo attuale dell'azione Marubeni Corporation è di 5994.19 JPY. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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