Negozia Legrand SA - LR CFD

Su Legrand SA

Legrand SA, già Legrand SNC, è una società con sede in Francia specializzata nella progettazione, produzione e distribuzione di prodotti e sistemi per impianti elettrici e reti di informatiche. L'attività dell'Azienda è organizzata intorno a quattro famiglie di prodotti: prodotti per il monitoraggio ed il controllo dell'energia elettrica, tra cui interruttori, connettori elettrici, termostati, regolatori della luminosità, allarmi antintrusione, rilevatori di fumo, connettori audio e video; prodotti di distribuzione energetica, tra cui interruttori, centraline elettriche, quadri elettrici; sistemi di gestione dei cavi, tra cui canaline, modanature, tubazioni, scatole da incasso e sistemi di cablaggio strutturato (voce, dati e immagine), tra cui prese a muro per trasmissione ad alta velocità, fibra ottica, splitter in rame e pannelli di connessione utilizzati in reti telefoniche e per computer. Opera attraverso la società Solarfective e OCL1, specialista nelle soluzioni d'illuminazione architettonica e Afco System. Legrand opera a livello mondiale.

Il prezzo attuale dell'azione Legrand SA è di 149.1 EUR. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

Scoprite altri titoli con grafici, dati vitali e aggiornamenti dei prezzi in tempo reale: Aeroports De Paris, Post Holdings, Brunel International N.V., FINECOBANK, Atomera Incorporated e Webuild SpA. Per ulteriori informazioni, consultare i profili delle aziende su Capital.com.