Negozia Aeroports De Paris - ADPp CFD

Su Aeroports de Paris SA

AEROPORTS DE PARIS S.A. è un gruppo aeroportuale con sede in Francia. L‘attività commerciale è focalizzata sui settori aeroporto, Competenze del gruppo, Cargo, Sviluppo di percorsi e Immobiliare. La Società gestisce tre aeroporti commerciali situati vicino a Parigi, tra cui Paris-Charles de Gaulle, Parigi-Orly e Parigi-Le Bourget. Gestisce inoltre 10 altri aeroporti civili, che sono: Chavenay-Villepreux, Chelles-le-Pin, Coulommiers-Voisins, Etampes-Mondesir, Lognes-Emerainville, Meaux Esbly, Persan-Beaumont, Pontoise-Cormeilles-en-Vexin, Saint-Cyr e Toussus-le-Noble e un eliporto a Issy-les-Moulineaux. Oltre alle attività di aeroporto, la Società offre anche noleggio di spazio in ufficio, servizi doganali, telecomunicazioni e servizi di information technology e progettazione e sviluppo di aeroporti, tra gli altri. AEROPORTS DE PARIS S.A. opera attraverso diverse filiali, come Hub Telecom, Gestione Aeroports de Paris e Coeur d‘Orly Investissement, tra gli altri.

Il prezzo attuale dell'azione Aeroports De Paris è di 116.25 EUR. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

Scoprite altri titoli con grafici, dati vitali e aggiornamenti dei prezzi in tempo reale: Warner Music Group Corp., Kaiser, Acacia Research, Avalonbay Communities, Atos e American Axle & Manufacturing H. Per ulteriori informazioni, consultare i profili delle aziende su Capital.com.