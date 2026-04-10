Negozia Dauch Corporation - DCH CFD

Su American Axle & Manufacturing H

American Axle & Manufacturing Holdings, Inc. è un fornitore impegnato nella progettazione, nell'ingegnerizzazione e nella produzione di tecnologie di trasmissione e di formatura dei metalli per l'industria automobilistica. I segmenti dell'azienda comprendono Driveline e Metal Forming. I segmenti Driveline sono costituiti principalmente da assali anteriori e posteriori, alberi di trasmissione, gruppi differenziali, moduli frizione, sistemi di alberi di bilanciamento e tecnologia di disconnessione della trasmissione. Il segmento Driveline comprende anche prodotti e sistemi di trasmissione elettrici e ibridi per autocarri leggeri, veicoli utilitari sportivi (SUV), veicoli utilitari crossover (CUV), autovetture e veicoli commerciali. I segmenti Metal Forming sono costituiti principalmente da semiassi e alberi di trasmissione, ingranaggi ad anello e pignone, ingranaggi e gruppi differenziali, bielle e prodotti per la fasatura variabile delle valvole per i produttori di apparecchiature originali (OEM) e i fornitori di automobili.

Il prezzo attuale dell'azione Dauch Corporation è di 5.96 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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