Negozia Iron Mountain Incorporated - IRM

Su Iron Mountain Incorporated

Iron Mountain Incorporated si occupa di ecosistemi fisici a supporto dell'archiviazione e del recupero delle informazioni per le aziende, che si affidano a documenti cartacei o a nastri di computer per archiviare le loro preziose informazioni. Opera attraverso tre segmenti: Global RIM Business, Global Data Center Business e Corporate and Other Business. Il segmento Global RIM Business offre cinque servizi, gestione dei documenti, gestione dei dati, soluzioni digitali globali e archiviazione per i consumatori. Il segmento Global Data Center Business fornisce strutture e capacità di data center per proteggere le risorse mission-critical e garantire il funzionamento continuo dell'infrastruttura informatica (IT) dei clienti, con opzioni di data center. Il segmento Corporate and Other Business è costituito principalmente da Adjacent Businesses e da altre voci aziendali. Serve settori come quello commerciale, legale, finanziario, sanitario, assicurativo, delle scienze della vita, dell'energia, dei servizi alle imprese, dell'intrattenimento e delle organizzazioni governative.

Il prezzo attuale dell'azione Iron Mountain Incorporated è di 132.19 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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