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Su Warner Music Group Corp.

Warner Music Group Corp. è una società di intrattenimento musicale. I segmenti dell'azienda comprendono la musica registrata e l'editoria musicale. Il segmento Musica registrata consiste nella scoperta e nello sviluppo di artisti discografici e nella relativa commercializzazione, promozione, distribuzione, vendita e concessione di licenze per la musica creata da tali artisti. Negli Stati Uniti, l'attività di musica registrata viene svolta principalmente attraverso le sue etichette discografiche, come Atlantic Records e Warner Records. L'attività di registrazione musicale viene svolta anche attraverso una serie di altre etichette discografiche, tra cui Asylum, Big Beat, Canvasback, East West, Erato, FFRR, Nonesuch, Parlophone, Reprise, Sire, Records, Warner Classics e Warner Music Nashville. Il segmento Music Publishing si concentra sul marketing, la promozione, la distribuzione e la concessione di licenze per una particolare registrazione di una composizione musicale. Le operazioni del settore Music Publishing sono condotte attraverso Warner Chappell Music, la sua società di edizione musicale globale.

Il prezzo attuale dell'azione Warner Music Group Corp. è di 27.74 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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