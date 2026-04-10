Negozia Avalonbay Communities - AVB CFD

Su AvalonBay Communities Inc

AvalonBay Communities, Inc. è un fondo di investimento immobiliare (REIT). La Società è focalizzata sullo sviluppo, la riqualificazione, l'acquisizione, la proprietà ed il funzionamento di comunità multifamiliari principalmente nel New England, nell'area metropolitana New York / New Jersey, nel Medio Atlantico, nel Pacifico nord-occidentale e nella California settentrionale e meridionale. I suoi segmenti comprendono le comunità stabilite, altre comunità stabilizzate e le comunità di sviluppo / riqualificazione. Al 30 giugno 2017, la Società possedeva o deteneva una partecipazione di proprietà diretta o indiretta in 287 comunità di appartamenti con 83.123 case di appartamenti in 10 stati e nel Distretto di Columbia, di cui 23 comunità in fase di sviluppo e nove comunità in fase di riqualificazione. Gestisce le sue comunità di appartamenti con tre marchi principali: Avalon, AVA e Eaves di Avalon. I suoi investimenti immobiliari consistono nella gestione di comunità di appartamenti, comunità in varie fasi di sviluppo (comunità di sviluppo) e diritti di sviluppo.

Il prezzo attuale dell'azione Avalonbay Communities è di 169.75 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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