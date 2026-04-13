Negozia Evonik Industries AG - EVK CFD

Su Evonik Industries AG

Evonik Industries AG è una Società con sede in Germania impegnata nel settore dei prodotti chimici speciali. L‘attività della Società è divisa in quattro segmenti: Nutrizione e cura, che produce specialità chimiche, principalmente per l‘uso in beni di consumo per necessità quotidiane e cibo, così come per l‘alimentazione degli animali e i prodotti per la salute; Efficienza delle Risorse, che offre soluzioni di materiali per i prodotti rispettosi dell‘ambiente e di risparmio energetico utilizzati nel settore automobilistico e di adesivi e costruzione, tra gli altri; Materiali ad Alte Prestazioni, che produce materiali polimerici e loro intermedi, principalmente per i settori della gomma, plastica e per i settori agricoltura e Servizi, include la gestione di siti, di utilità e la gestione dei rifiuti, così come i servizi tecnici, di tecnologia, di processo, di ingegneria e i servizi logistici per i segmenti di prodotti chimici e i siti dei clienti esterni della Società, tra gli altri. Si tratta di una controllata di Stiftung RAG.

Il prezzo attuale dell'azione Evonik Industries AG è di 17.35 EUR. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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