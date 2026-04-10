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Su Clarkson PLC

CLARKSON PLC è una società con sede nel Regno Unito, che fornisce servizi di trasporto integrati. Le divisioni della società comprendono intermediazione mobiliare, finanza, sostegno e ricerca. La divisione Broking dell‘azienda rappresenta i servizi forniti ai proprietari e ai noleggiatori di imbarcazioni da trasporto via mare per una vasta gamma di carichi di merci. La divisione rappresenta anche i servizi forniti agli acquirenti e venditori/cantieri relativi alle transazioni di vendita e acquisto. La divisione Financial dell‘azienda rappresenta i servizi della banca d‘investimento, specializzata nel settore marittimo, dei servizi petroliferi e delle risorse naturali. L‘azienda fornisce anche soluzioni di recupero crediti e leasing, nonché progetti strutturati nel trasporto, nel settore offshore e nel settore immobiliare. Il supporto dell‘azienda comprende servizi portuali e di agenzia, che rappresentano i servizi navali di agenzia forniti in tutto il Regno Unito e i servizi di gestione delle proprietà immobiliari per quanto riguarda la fornitura di alloggio. Servizi della divisione Resecare dell‘azienda comprendono la fornitura di informazioni relative alla spedizione e pubblicazioni.

Il prezzo attuale dell'azione Clarkson PLC è di 47.49 GBP. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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