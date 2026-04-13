Negozia YZJ Shipbldg SGD - BS6sg CFD

Su YZJ Shipbldg SGD

Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) Ltd. è una holding di investimento con sede in Cina. La società opera in quattro segmenti. Il segmento Shipbuilding si occupa di costruzione navale, costruzione di attrezzature marine offshore e progettazione navale. Il segmento degli investimenti comprende microfinanziamenti e investimenti di debito al costo ammortizzato e altri investimenti. Il segmento Trading è impegnato nel commercio di beni. Il segmento Altro si occupa di demolizione di navi e di società proprietarie di imbarcazioni. La Società opera sul mercato nazionale e sui mercati esteri.

Il prezzo attuale dell'azione YZJ Shipbldg SGD è di 3.96 SGD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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