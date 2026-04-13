Negozia BlackRock, Inc. - BLK CFD

Su BlackRock, Inc.

BlackRock, Inc. (BlackRock) è un'azienda di gestione degli investimenti. BlackRock fornisce una gamma di servizi d'investimenti e di gestione del rischio a clienti istituzionali e della vendita al dettaglio in tutto il mondo. La sua piattaforma diversa di strategie d'investimento attive (alpha) e index (beta) attraverso classi patrimoniali permette alla Compagnia di confezionare risultati d'investimento e soluzioni di distribuzione dei patrimoni per i clienti. La sua offerta di prodotti include portafogli di patrimoni singoli e multipli di investimenti in capitali, ricavo fisso, strumenti per il mercato monetario ed alternativo. I suoi prodotti sono offerti direttamente ed attraverso intermediari in una gamma di veicoli, inclusi società d'investimento a capitale mutabile aperte e chiuse, fondi negoziati in borsa iShares, conti separati, fondi d'investimento collettivo ed altri veicoli d'investimento in comune. Offre il suo sistema d'investimenti Aladdin, oltre gestione dei rischi, esternalizzazione dei servizi, consulenza e servizi tecnici, ad investitori ed intermediari di gestione delle ricchezze sotto il nome BlackRock Solutions.

Il prezzo attuale dell'azione BlackRock, Inc. è di 1000.75 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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