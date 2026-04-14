Negozia Nissan Motor Co., Ltd. - 7201 CFD

Su Nissan Motor Co Ltd

Nissan Motor Co., Ltd. è attiva nell'industria degli autoveicoli a livello mondiale. La società, compresi i marchi associati, progetta, produce e vende più di 2,5 milioni di automobili e veicoli commerciali in oltre 190 paesi. Nissan Motor Co. Ltd. è stata fondata nel 1933 per produrre e vendere autovetture utilitarie, che allora recavano il marchio Datsun, nonché pezzi di ricambio per automobili. I principali stabilimenti di produzione della società sono situati in Giappone, con ulteriori impianti negli Stati Uniti, Messico, Regno Unito e Spagna. Nel 1999, la società ha stretto un'alleanza con Renault SA, una società francese produttrice di automobili. Questo accordo è progettato per ottenere una crescita profittevole e bilanciata per entrambi i partner attraverso la creazione di un gruppo bi-nazionale.

Il prezzo attuale dell'azione Nissan Motor Co., Ltd. è di 349.94 JPY. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

Scoprite altri titoli con grafici, dati vitali e aggiornamenti dei prezzi in tempo reale: China Lodging Group, Limited, Prologis, Willis Towers Watson Public Limited Company, Roku, Inc., Sony Corporation e Fedex. Per ulteriori informazioni, consultare i profili delle aziende su Capital.com.