Negozia Prologis - PLD CFD

Su Prologis Inc

Prologis, Inc. è una società di investimento immobiliare (REIT). La Società è impegnata nel settore immobiliare logistico. I segmenti della Società comprendono Operazioni Immobiliari e Capitale Strategico. Il segmento Operazioni Immobiliari comprende le operazioni di noleggio e sviluppo. Il segmento Capitale Strategico della Società comprende servizi di gestione patrimoniale, nonché servizi prestati per iniziative di coinvestimento non consolidate. Il suo segmento di Capitale Strategico offre alla Società l'accesso al capitale di terzi, sia privato che pubblico. La Società possiede o ha investimenti in, su una base di proprietà o tramite joint venture, proprietà e progetti di sviluppo su circa 797 milioni di piedi quadrati (74 milioni di metri quadrati) in 19 paesi.

Il prezzo attuale dell'azione Prologis è di 138 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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