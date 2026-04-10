Negozia Balfour Beatty PLC - BALF CFD

Su Balfour Beatty plc

BALFOUR BEATTY PLC è una società di gestione delle infrastrutture che fornisce servizi di manutenzione, upgrade e gestione nella trasmissione dell‘energia elettrica, nelle infrastrutture per servizi di pubblica utilità, nonché nelle infrastrutture stradali e ferroviarie. La società opera attraverso tre divisioni: La divisione Construction Services, impegnata nella costruzione fisica delle infrastrutture; la divisione Support Services, impegnata nel supporto delle infrastrutture o funzioni esistenti, come ad esempio la manutenzione delle infrastrutture e la ristrutturazione e la divisione Infrastructure Investments, impegnata nelle attività di acquisizione e smaltimento delle infrastrutture, come ad esempio strade, ospedali, scuole, alloggi per studenti, alloggi per militari, rifiuti e biomasse, reti di trasmissione offshore e altre concessioni. La divisione Infrastructure Investments della società comprende inoltre la divisione di sviluppo degli alloggi. La società gestisce le imprese di costruzione nel Regno Unito e negli Stati Uniti. La divisione Support Services dell‘azienda, inoltre, gestisce ed effettua l‘upgrade e la manutenzione dell‘infrastruttura nazionale.

Il prezzo attuale dell'azione Balfour Beatty PLC è di 8.196 GBP. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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