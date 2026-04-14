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Su Ingersoll Rand

Ingersoll Rand Inc. è un fornitore globale e diversificato di prodotti per la creazione di flussi critici e di soluzioni industriali. L'azienda offre tecnologie per l'aria, i fluidi, l'energia e la medicina, che forniscono servizi e soluzioni per aumentare la produttività e l'efficienza industriale. L'azienda produce una gamma di prodotti per compressori, pompe, vuoto e soffianti. Opera attraverso due segmenti. Il segmento Tecnologie industriali e servizi progetta, produce, commercializza e fornisce servizi per una gamma di prodotti per la compressione di aria e gas, il vuoto e le soffianti, le attrezzature per il trasferimento di fluidi, i sistemi di carico, gli utensili elettrici e le attrezzature di sollevamento, compresi i relativi ricambi, i materiali di consumo e i servizi. Il segmento Precision and Science Technologies progetta, produce e commercializza una gamma di pompe, sistemi di gestione dei fluidi, accessori e parti di ricambio, che consentono di dosare, trasferire, erogare, comprimere, campionare, gestire la pressione e controllare il flusso di liquidi e gas in applicazioni specializzate o critiche.

Il prezzo attuale dell'azione Ingersoll Rand è di 88.07 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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