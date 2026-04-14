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Su Adastria Co., Ltd.

Adastria Co Ltd, già Adastria Holdings Co Ltd, è impegnata principalmente nella vendita al dettaglio di abbigliamento e articoli vari. L'attività di vendita di prodotti nazionali comprende marchi di moda casual come Global Work, LOWRYS FARM, LEPSIM, JEANASiS e RAGEBLUE, e marchi lifestyle come nico e ..., studio CLIP e BAYFLOW. Sviluppa marchi specializzati nell'e-commerce (EC) come apres jour. Sviluppa abbigliamento di moda per adulti con marchi come Babylon e BARNYARDSTORM. La Società opera con il marchio Velvet by Graham and Spencer negli Stati Uniti. Nel settore della logistica, le merci vengono ricevute, ispezionate, immagazzinate e spedite. Al fine di acquistare in modo efficiente i prodotti quando si espande a più negozi, la Società ispeziona e immagazzina i prodotti ricevuti con il metodo dell'acquisto centralizzato e spedisce i prodotti in modo tempestivo.

Il prezzo attuale dell'azione Adastria Co., Ltd. è di 3074.9 JPY. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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