Negozia Fresenius SE & Co KGaA - FRE CFD

Su Fresenius SE & Co KGaA

Fresenius SE & Co KGaA è un gruppo con sede in Germania che opera nell'assistenza sanitaria attraverso qattro segmenti di business. Il segmento Fresenius Medical Care gestisce una rete globale di cliniche per la dialisi, che forniscono trattamenti per pazienti con insufficienza renale cronica, oltre a offrire dializzatori, macchine per la dialisi e farmaci renali. Il segmento Fresenius Kabi è specializzato nella fornitura di farmaci a somministrazione per via endovenosa (farmaci IV), nutrizione clinica e terapie infusionali. Fresenius Helios gestisce ospedali privati, contando più di 130 strutture in Germania, tra cui ospedali di massima cura e centri di riabilitazione e, tramite Quironsalud, più di 80 ospedali e centri ambulatoriali e circa 300 centri occupazionali per la prevenzione del rischio in Spagna. Il segmento Fresenius Vamed opera a livello globale, gestendo progetti e fornendo servizi per l'assistenza sanitaria, tra cui sviluppo e costruzione di strutture chiavi in mano, manutenzione e gestione operativa completa.

Il prezzo attuale dell'azione Fresenius SE & Co KGaA è di 44.44 EUR. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

Scoprite altri titoli con grafici, dati vitali e aggiornamenti dei prezzi in tempo reale: Q&M Dental, Akerna, NH Foods Ltd., SE Banken A, Century Therapeutics, Inc. e Prosegur Compañía de Seguridad, S.A.. Per ulteriori informazioni, consultare i profili delle aziende su Capital.com.