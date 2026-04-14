Negozia NH Foods Ltd. - 2282jp CFD

Su NH Foods Ltd.

NH Foods Ltd. è una società con sede in Giappone che opera principalmente nel settore della lavorazione della carne. L'azienda opera in quattro segmenti di attività. Il segmento della lavorazione produce e vende prosciutti, salsicce e altri alimenti lavorati. Il segmento Carne si occupa dell'allevamento di suini, bovini e polli da carne, nonché della lavorazione e della vendita di prodotti a base di carne. Il segmento Aziende associate si occupa della produzione e della vendita di prodotti lattiero-caseari e di prodotti acquatici. Il segmento Overseas si occupa principalmente della gestione di filiali all'estero, nonché della produzione e della vendita di alimenti trasformati, carne e prodotti acquatici.

Il prezzo attuale dell'azione NH Foods Ltd. è di 6954.1 JPY. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

Scoprite altri titoli con grafici, dati vitali e aggiornamenti dei prezzi in tempo reale: Mewah Intl, Simmons First National, DKSH Holding Ltd, Grieg Seafood, Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X Shares e NetEase, Inc.. Per ulteriori informazioni, consultare i profili delle aziende su Capital.com.