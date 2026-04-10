Negozia Acciona, S.A. - ANA CFD

Su Acciona SA

ACCIONA S.A. è una società di holding con sede in Spagna che opera principalmente nel settore delle utenze rinnovabili. L'attività della società è suddivisa in cinque segmenti di business: Energia, responsabile per la produzione, distribuzione e commercializzazione di energia rinnovabile, nonché costruzione di impianti eolici; Costruzione di infrastrutture, tra cui attività di ingegneria e edilizia, nonché concessioni ospedaliere e trasporto; Acqua, che offre la costruzione di stabilimenti di desalinizzazione e trattamenti delle acque, stazioni di acqua potabile, nonché la gestione dei processi legati al ciclo dell‘acqua; Servizio, che fornisce servizi di facility, servizi di handling aeroportuale, raccolta e trattamento dei rifiuti, Nonché servizi di logistica, tra gli altri, e Altre attività, tra cui gestione fondi, intermediazione mobiliare, produzione di vino, attività relative al business di Acciona Trasmediterranes e altri investimenti. La società opera in tutto il mondo attraverso numerose controllate.

Il prezzo attuale dell'azione Acciona, S.A. è di 240.15 EUR. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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