Negozia Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación, S.A. - A3M CFD

Su Atresmedia Crprcn de Mds de Cmncn SA

Atresmedia Corporacion de Medios de Comunicacion, S.A. è una società con sede in Spagna, attiva principalmente nelle trasmissioni radiotelevisive. Le attività della Società sono suddivise in tre divisioni commerciali: Televisione, specializzata in trasmissioni televisive attraverso la sua rete di canali, quali Antena 3, Neox, Nova, Atresseries e LaSexta; Radio, che si concentra sulle trasmissioni radio attraverso diverse stazioni radio, tra cui Onda Cero, Europa FM e Melodia FM; e Altro, che offre, tra gli altri, servizi di pubblicità, produzione di film destinati alle sale e ai canali televisivi e sviluppo di eventi promozionali. La Società trasmette programmi in vari paesi, tra cui Spagna, Colombia, Messico e Stati Uniti.

Il prezzo attuale dell'azione Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación, S.A. è di 5.02 EUR. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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