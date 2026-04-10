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Su A O Smith

A. O. Smith Corporation è un fornitore di soluzioni per il riscaldamento e il trattamento dell'acqua. L'azienda opera attraverso due segmenti: Nord America e Resto del mondo. Il segmento Resto del Mondo comprende Cina, Europa e India. Entrambi i segmenti producono e commercializzano una gamma di scaldabagni a gas ed elettrici, caldaie, serbatoi e prodotti per il trattamento dell'acqua, sia residenziali che commerciali. Entrambi i segmenti producono e commercializzano principalmente nelle rispettive regioni del mondo. Il segmento Nord America produce anche serbatoi di espansione, sistemi solari commerciali per il riscaldamento dell'acqua, riscaldatori per piscine e spa, prodotti correlati e parti di ricambio. Il marchio Lochinvar è un marchio di caldaie residenziali e commerciali negli Stati Uniti. L'azienda vende i suoi prodotti a marchio Aquasana direttamente ai consumatori attraverso l'e-commerce e i rivenditori online. I suoi prodotti di marca per l'addolcimento dell'acqua e le soluzioni per l'acqua di pozzo con problemi includono Hague, Water-Right e Master Water, che sono venduti attraverso i rivenditori di qualità dell'acqua.

Il prezzo attuale dell'azione A O Smith è di 65.9 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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