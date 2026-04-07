In questa guida vediamo cosa sono le candele Heikin-Ashi e come possono essere integrate in una strategia di trading.

Cosa sono le candele Heikin-Ashi?

Le candele sono una delle forme più antiche di indicatori grafici tecnici che è possibile utilizzare nell’analisi dei prezzi degli asset. Un grafico a candele è un tipo di diagramma utilizzato per visualizzare l’andamento dei prezzi e rilevarne i pattern, con ciascuna candela rappresentativa di una singola sessione di trading.

Una particolare forma di grafico a candele è quello Heikin-Ashi, che significa media (“heikin” o “heiken”) e barra (“ashi”) in giapponese. Le candele su questi grafici differiscono dai tradizionali grafici a candele giapponesi, in quanto includono alcuni dati della sessione precedente per mostrare l’evoluzione nel tempo dei valori medi.

(Le performance passate non costituiscono un indicatore affidabile dell'andamento futuro)

La formula Heikin-Ashi fa ricorso a un mix di quattro medie di prezzo, ossia il valore di apertura, massimo, minimo e quello di chiusura, delle sessioni di trading correnti e precedenti. Questo aspetto le differenzia dalle candele tradizionali, che utilizzano invece i prezzi di apertura e chiusura per dar vita al corpo della candela e ai prezzi massimi e minimi sotto forma di ombre o stoppini. Ecco perché ciascuna candela Heikin-Ashi è allineata con il centro della barra precedente, piuttosto che con il livello di chiusura della candela precedente.

(Le performance passate non costituiscono un indicatore affidabile dell'andamento futuro)

Il prezzo di apertura utilizzato in una candela Heikin-Ashi è ricavato dalla media dell'apertura e della chiusura della candela precedente. La chiusura è una media tra apertura, massimo, minimo e chiusura del periodo in corso, anziché del solo prezzo di chiusura. Il vertice sullo stoppino della candela rappresenta il picco di apertura, massimo intraday o chiusura della sessione. Analogamente, il fondo sullo stoppino è il valore più basso di minimo, apertura o chiusura della sessione.

Pertanto, il calcolo Heikin-Ashi dà vita a un grafico a candele dall’aspetto più omogeneo, il che rende più agevole rilevare e seguire l’andamento dei prezzi.

(Le performance passate non costituiscono un indicatore affidabile dell'andamento futuro)

Un grafico più uniforme è particolarmente utile per analizzare i prezzi di asset instabili o volatili.