Prévisions action Orange : négociations pour la vente de GlobecastOrange est un groupe français de télécommunications qui s'est fixé en février 2026 un objectif de croissance du flux de trésorerie organique à un taux annuel composé de 12 % jusqu'en 2028. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
Orange SA (ORA) se négociait à 18,11 € à 11h49 UTC le 7 avril 2026, près du sommet de sa fourchette intrajournalière de 17,67 € à 18,13 €, selon le flux de cotations de Capital.com. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
Le sentiment autour d'ORA a été soutenu par une série de développements d'entreprise, notamment l'annonce par Orange en février 2026 d'un objectif de croissance du flux de trésorerie organique à un taux annuel composé de 12 %, atteignant environ 5,2 milliards d'euros d'ici 2028, soutenu par la consolidation intégrale de sa coentreprise espagnole MasOrange et une division de cybersécurité ciblant 2 milliards d'euros de revenus d'ici 2030 (Reuters, 19 février 2026). Plus récemment, le 25 mars 2026, Orange a confirmé être entré en négociations exclusives avec le fonds d'investissement Verdoso concernant une possible cession de sa filiale de diffusion Globecast, la finalisation étant attendue d'ici fin 2026 (Orange.com, 25 mars 2026). Les marchés actions européens au sens large ont subi des pressions de fin mars à début avril, le STOXX 600 paneuropéen ayant chuté de 8 % au cours de mars 2026 dans un contexte de conflit persistant au Moyen-Orient, de routes maritimes perturbées et d'incertitude sur les perspectives de cessez-le-feu (Devdiscourse, 31 mars 2026).
Prévisions action Orange 2026–2030 : objectifs de cours de tiers
Au 7 avril 2026, les prévisions tierces sur l'action Orange suite aux résultats annuels de février 2026 et à la journée investisseurs de l'entreprise ont été actualisées entre fin mars et début avril 2026, alors que les courtiers calibrent leurs objectifs de cours par rapport à la forte réévaluation de l'action depuis fin 2025. Les synthèses ci-dessous s'appuient sur les actions publiées par les courtiers et les données consensuelles collectées entre le 25 mars et le 7 avril 2026, classées de l'estimation centrale la plus basse à la plus élevée.
Zacks Research (relèvement de notation)
Zacks Research relève Orange d'une notation de vente forte à une notation neutre, reflétant une évaluation révisée du risque de baisse à court terme suite à la reprise de l'action depuis ses plus bas de 2025. Le relèvement ne comporte pas d'objectif de cours numérique spécifique dans le résumé publiquement disponible, mais il marque un changement significatif par rapport à la position négative antérieure du cabinet, l'action se négociant près d'un plus haut d'un an au moment de la révision (Zacks, 16 mars 2026).
MarketScreener (aperçu du consensus)
MarketScreener enregistre un objectif de cours moyen des analystes de 17,98 € pour Orange, établi à partir de 18 analystes, avec une estimation haute de 21 € et une basse de 13 €. La notation consensuelle est « Surperformance », l'écart entre l'objectif moyen et le dernier cours de clôture de 17,89 € se situant à environ +0,52 %, ce qui indique que l'estimation centrale de la communauté des analystes se situe légèrement au-dessus des niveaux du marché (MarketScreener, 5 avril 2026).
Investing.com UK (notation consensuelle)
Investing.com UK agrège la couverture de 18 analystes et attribue à Orange une notation consensuelle d'« Achat » début avril 2026, avec 13 analystes recommandant l'achat, cinq recommandant de conserver et un recommandant de vendre. L'objectif moyen à 12 mois sur l'action ORA pour ce panel s'établit à 17,98 €, avec une estimation haute de 21 €, reflétant un sentiment globalement positif ancré dans les objectifs de flux de trésorerie à moyen terme d'Orange et la restructuration continue du portefeuille, incluant la cession proposée de Globecast annoncée en mars 2026 (Investing.com, 7 avril 2026).
MarketBeat (synthèse de notation consensuelle)
MarketBeat attribue à Orange un consensus d'« Achat modéré », basé sur huit cabinets comprenant cinq notations de conservation, deux notations d'achat et une notation d'achat fort. Les actions récentes des courtiers incluent le relèvement de Zacks à neutre le 16 mars 2026 et l'abaissement de New Street Research d'achat fort à neutre le 12 mars 2026, la moyenne mobile simple sur 50 jours de l'action s'établissant à environ 19,85 $ et sa moyenne mobile simple sur 200 jours à 17,53 $ au moment de la publication (MarketBeat, 1er avril 2026).
Yahoo Finance (fourchette d'objectifs des analystes)
Yahoo Finance reflète un objectif de cours consensuel des analystes à 12 mois de 17,98 € pour Orange, la fourchette des estimations individuelles s'étendant de 13 € en bas à 21 € en haut, sur 18 analystes. La dispersion à travers cette fourchette reflète des hypothèses différentes sur le rythme de reprise des bénéfices en France, les trajectoires de dépenses d'investissement dans le cadre des programmes Totem et de déploiement de la fibre d'Orange, et la contribution financière des cessions de portefeuille annoncées (Yahoo Finance, 7 avril 2026).
Les prévisions et estimations de tiers sont intrinsèquement incertaines, car elles ne peuvent pas tenir pleinement compte des développements de marché inattendus. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
Cours de l'action ORA : aperçu technique
Le cours de l'action Orange se négocie à 18,11 € à 11h49 UTC le 7 avril 2026, se situant près du sommet de sa fourchette intrajournalière de 17,67 € à 18,13 €, selon le flux de cotations de Capital.com. Les 12 moyennes mobiles simples et exponentielles suivies par TradingView enregistrent des signaux d'achat, avec les MME quotidiennes 20/50/100/200 empilées à environ 17,39 € / 17,14 € / 15,64 € / 14,65 €, un alignement 20 au-dessus de 50 qui reflète une structure de tendance haussière soutenue sur tous les horizons temporels.
Les indicateurs de momentum présentent un tableau globalement constructif mais mitigé, selon les données de TradingView. L'indice de force relative (RSI) sur 14 jours affiche 67,3, le plaçant dans la zone neutre supérieure sous le seuil conventionnel de surachat de 70. Les oscillateurs de convergence/divergence des moyennes mobiles (MACD) et de momentum (10) enregistrent tous deux des signaux d'achat, tandis que le Williams percent range (%R) à −1,5 enregistre un signal de vente, cohérent avec l'action se négociant près de l'extrémité supérieure de sa fourchette récente. La moyenne mobile de Hull (9) à 18,01 € se situe juste en dessous du dernier cours, globalement en ligne avec les niveaux actuels.
À la hausse, le pivot classique R1 à 18,33 € représente la référence la plus proche au-dessus du dernier cours ; une clôture quotidienne au-dessus de ce niveau mettrait en vue la zone R2 près de 18,99 €. À la baisse, le pivot classique (P) à 17,56 € fournit une référence initiale, avec la MME 50 jours près de 17,14 € comme prochain support de moyenne mobile significatif ; un mouvement soutenu sous ce niveau mettrait S1 à 16,90 € en considération (TradingView, 7 avril 2026).
Il s'agit d'une analyse technique à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil financier ni une recommandation d'achat ou de vente d'un instrument.
Historique du cours de l'action Orange (2024–2026)
Le cours de l'action Orange se négociait autour de 10,65 € début avril 2024, et l'action a passé une grande partie des mois suivants à dériver vers le bas, touchant un plus bas de clôture de deux ans à 9,35 € le 28 juin 2024. Une reprise progressive s'est ensuivie au second semestre 2024, bien que l'action ait clôturé l'année à 9,63 € le 31 décembre 2024, toujours en dessous de son niveau de départ.
En revanche, 2025 a raconté une histoire très différente. ORA a grimpé régulièrement tout au long de l'année, aidé par l'amélioration du sentiment autour des télécoms européennes et une série de mises à jour d'entreprise constructives. L'action a clôturé 2025 à 14,22 € le 31 décembre 2025 – un gain d'environ 47,7 % sur l'année civile.
La dynamique s'est poursuivie en 2026. ORA a atteint un plus haut intrajournalier de 18,25 € le 19 février 2026, son niveau le plus élevé depuis 16 ans, selon Reuters, après qu'Orange ait publié des résultats annuels supérieurs aux estimations et défini de nouveaux objectifs de flux de trésorerie à moyen terme. L'action a globalement conservé ces gains depuis. ORA a clôturé à 18,115 € le 7 avril 2026, en hausse d'environ 27,3 % depuis le début de l'année et de 51,5 % en glissement annuel.
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
Orange (ORA) : avis des analystes Capital.com
La forte réévaluation d'Orange depuis fin 2024 reflète un changement notable dans la perception du marché, les investisseurs réagissant positivement à l'amélioration de la trajectoire des bénéfices de l'entreprise, à ses objectifs de flux de trésorerie révisés à moyen terme annoncés en février 2026, et aux mouvements stratégiques du portefeuille, incluant la cession proposée de Globecast. Le plus haut de 16 ans de l'action à 18,25 €, atteint le 19 février 2026, suggère que la confiance dans le scénario de restructuration d'Orange s'est considérablement accrue. Cela dit, le rythme du mouvement – un gain de plus de 50 % en environ 12 mois – soulève la question de savoir quelle part des bonnes nouvelles est déjà reflétée dans le cours actuel, d'autant plus que deux courtiers ont réduit leurs notations d'achat fort en mars 2026.
Des risques plus larges restent en vue. Orange génère encore une part significative de ses revenus d'un marché domestique français mature, où la pression concurrentielle et les exigences de dépenses d'investissement pour le déploiement continu de la fibre pourraient peser sur la conversion du flux de trésorerie disponible. Les vents contraires macroéconomiques, incluant tout regain de vigueur des taux d'emprunt européens ou une détérioration des conditions des marchés émergents en Afrique et au Moyen-Orient, pourraient également tempérer le récit de croissance qui a sous-tendu le rallye.
Sentiment des clients Capital.com sur les CFD Orange
Au 7 avril 2026, le positionnement des clients Capital.com sur les CFD Orange montre 90,4 % d'acheteurs et 9,6 % de vendeurs, plaçant les acheteurs en avance de 80,8 points de pourcentage, ce qui place le sentiment fermement en territoire d'achat massif et laisse le positionnement unilatéral vers les positions longues. Cet instantané reflète les positions ouvertes sur Capital.com et peut changer.
Résumé – Orange 2026
- Orange (ORA) se négocie à 18,11 € à 11h49 UTC le 7 avril 2026, en hausse d'environ 27,3 % depuis le début de l'année et de 51,5 % en glissement annuel, après avoir atteint un plus haut de 16 ans à 18,25 € en février 2026.
- Les principaux moteurs haussiers incluent les objectifs de flux de trésorerie révisés à moyen terme d'Orange, la coentreprise MasOrange en Espagne, et une division de cybersécurité en expansion ; les risques incluent la pression concurrentielle en France et l'exposition aux marchés émergents.
- Orange est entré en négociations exclusives pour céder sa filiale de diffusion Globecast à Verdoso en mars 2026, poursuivant une restructuration plus large du portefeuille qui a soutenu le sentiment des investisseurs.
- Les 12 moyennes mobiles suivies par TradingView enregistrent des signaux d'achat, avec le RSI 14 jours à 67,3 se situant dans la zone neutre supérieure ; le pivot classique R1 à 18,33 € est la référence haussière la plus proche.
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
FAQ
Qui détient le plus d'actions Orange ?
La base d'actionnaires d'Orange comprend une participation importante de l'État français, qui a historiquement été le plus grand actionnaire unique de l'entreprise. Cette position reflète les origines d'Orange en tant qu'ancien opérateur de télécommunications d'État. Les autres actions sont détenues par des investisseurs institutionnels, des gestionnaires d'actifs et des actionnaires particuliers. La propriété peut évoluer dans le temps, les lecteurs doivent donc consulter les derniers dépôts réglementaires ou communications de l'entreprise pour obtenir la répartition la plus récente avant de se fier à des chiffres de pourcentage spécifiques.
Quelle est la prévision du cours de l'action Orange sur 5 ans ?
Il n'existe pas de prévision fiable unique sur l'action ORA à cinq ans, car les estimations de cours à long terme dépendent d'hypothèses qui peuvent changer considérablement dans le temps. Celles-ci incluent la croissance des bénéfices, la concurrence en France, les dépenses d'investissement, les taux d'intérêt, la réglementation et les conditions générales du marché actions. Dans l'article, les données des analystes citées se concentrent sur des objectifs à 12 mois plutôt que sur des projections à cinq ans. Les prévisions à plus long terme doivent donc être traitées comme des scénarios, et non comme des résultats fixes ou des indications de performances futures.
Orange est-elle une bonne action à acheter ?
Savoir si Orange est une bonne action à acheter dépend des objectifs d'un investisseur, de sa tolérance au risque, de son horizon temporel et de sa vision du secteur des télécommunications. L'article met en évidence des facteurs favorables tels que l'amélioration de la dynamique des bénéfices, les objectifs de flux de trésorerie à moyen terme et la restructuration du portefeuille, mais il note également des risques incluant la concurrence en France, les exigences d'investissement dans la fibre et les pressions macroéconomiques plus larges. Cet équilibre signifie que l'action peut séduire certains acteurs du marché, mais ne conviendra pas à tous ni à toutes les stratégies.
L'action Orange pourrait-elle monter ou descendre ?
L'action Orange pourrait évoluer dans l'une ou l'autre direction, selon l'évolution des facteurs spécifiques à l'entreprise et du marché au sens large. Les mouvements haussiers pourraient être soutenus par une meilleure génération de flux de trésorerie, de nouveaux progrès dans la restructuration, ou un sentiment positif continu autour de ses activités stratégiques. Une pression baissière pourrait provenir de bénéfices plus faibles, d'une concurrence plus rude, d'exigences d'investissement plus élevées ou d'une faiblesse générale du marché actions. Les niveaux techniques peuvent aider à identifier des points de référence proches, mais ils ne garantissent pas la direction future des cours.
Devrais-je investir dans l'action Orange ?
Il s'agit d'une décision personnelle à laquelle cet article ne peut répondre pour vous. Investir ou non dans Orange dépend de vos objectifs financiers, de votre tolérance au risque, de votre horizon d'investissement et de votre compréhension du produit que vous utilisez. L'article est conçu pour présenter le contexte du marché, les objectifs des analystes et le contexte technique de manière objective, et non pour recommander une transaction ou un investissement. Si vous n'êtes pas sûr, il peut être utile de faire des recherches supplémentaires et d'envisager un conseil financier indépendant.
Puis-je trader les CFD Orange sur Capital.com ?
Oui, vous pouvez trader les CFD Orange sur Capital.com. Le trading de CFD sur actions vous permet de spéculer sur les mouvements de cours sans posséder l'actif sous-jacent et de prendre des positions longues ou courtes. Cependant, les contrats sur différence (CFD) se négocient sur marge, et l'effet de levier amplifie à la fois les profits et les pertes. Vous devez vous assurer de comprendre comment fonctionne le trading de CFD, évaluer votre tolérance au risque, et reconnaître que des pertes peuvent survenir rapidement.