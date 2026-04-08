Orange SA (ORA) se négociait à 18,11 € à 11h49 UTC le 7 avril 2026, près du sommet de sa fourchette intrajournalière de 17,67 € à 18,13 €, selon le flux de cotations de Capital.com. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.

Le sentiment autour d'ORA a été soutenu par une série de développements d'entreprise, notamment l'annonce par Orange en février 2026 d'un objectif de croissance du flux de trésorerie organique à un taux annuel composé de 12 %, atteignant environ 5,2 milliards d'euros d'ici 2028, soutenu par la consolidation intégrale de sa coentreprise espagnole MasOrange et une division de cybersécurité ciblant 2 milliards d'euros de revenus d'ici 2030 (Reuters, 19 février 2026). Plus récemment, le 25 mars 2026, Orange a confirmé être entré en négociations exclusives avec le fonds d'investissement Verdoso concernant une possible cession de sa filiale de diffusion Globecast, la finalisation étant attendue d'ici fin 2026 (Orange.com, 25 mars 2026). Les marchés actions européens au sens large ont subi des pressions de fin mars à début avril, le STOXX 600 paneuropéen ayant chuté de 8 % au cours de mars 2026 dans un contexte de conflit persistant au Moyen-Orient, de routes maritimes perturbées et d'incertitude sur les perspectives de cessez-le-feu (Devdiscourse, 31 mars 2026).

Prévisions action Orange 2026–2030 : objectifs de cours de tiers

Au 7 avril 2026, les prévisions tierces sur l'action Orange suite aux résultats annuels de février 2026 et à la journée investisseurs de l'entreprise ont été actualisées entre fin mars et début avril 2026, alors que les courtiers calibrent leurs objectifs de cours par rapport à la forte réévaluation de l'action depuis fin 2025. Les synthèses ci-dessous s'appuient sur les actions publiées par les courtiers et les données consensuelles collectées entre le 25 mars et le 7 avril 2026, classées de l'estimation centrale la plus basse à la plus élevée.

Zacks Research (relèvement de notation)

Zacks Research relève Orange d'une notation de vente forte à une notation neutre, reflétant une évaluation révisée du risque de baisse à court terme suite à la reprise de l'action depuis ses plus bas de 2025. Le relèvement ne comporte pas d'objectif de cours numérique spécifique dans le résumé publiquement disponible, mais il marque un changement significatif par rapport à la position négative antérieure du cabinet, l'action se négociant près d'un plus haut d'un an au moment de la révision (Zacks, 16 mars 2026).

MarketScreener (aperçu du consensus)

MarketScreener enregistre un objectif de cours moyen des analystes de 17,98 € pour Orange, établi à partir de 18 analystes, avec une estimation haute de 21 € et une basse de 13 €. La notation consensuelle est « Surperformance », l'écart entre l'objectif moyen et le dernier cours de clôture de 17,89 € se situant à environ +0,52 %, ce qui indique que l'estimation centrale de la communauté des analystes se situe légèrement au-dessus des niveaux du marché (MarketScreener, 5 avril 2026).

Investing.com UK (notation consensuelle)

Investing.com UK agrège la couverture de 18 analystes et attribue à Orange une notation consensuelle d'« Achat » début avril 2026, avec 13 analystes recommandant l'achat, cinq recommandant de conserver et un recommandant de vendre. L'objectif moyen à 12 mois sur l'action ORA pour ce panel s'établit à 17,98 €, avec une estimation haute de 21 €, reflétant un sentiment globalement positif ancré dans les objectifs de flux de trésorerie à moyen terme d'Orange et la restructuration continue du portefeuille, incluant la cession proposée de Globecast annoncée en mars 2026 (Investing.com, 7 avril 2026).

MarketBeat (synthèse de notation consensuelle)

MarketBeat attribue à Orange un consensus d'« Achat modéré », basé sur huit cabinets comprenant cinq notations de conservation, deux notations d'achat et une notation d'achat fort. Les actions récentes des courtiers incluent le relèvement de Zacks à neutre le 16 mars 2026 et l'abaissement de New Street Research d'achat fort à neutre le 12 mars 2026, la moyenne mobile simple sur 50 jours de l'action s'établissant à environ 19,85 $ et sa moyenne mobile simple sur 200 jours à 17,53 $ au moment de la publication (MarketBeat, 1er avril 2026).

Yahoo Finance (fourchette d'objectifs des analystes)

Yahoo Finance reflète un objectif de cours consensuel des analystes à 12 mois de 17,98 € pour Orange, la fourchette des estimations individuelles s'étendant de 13 € en bas à 21 € en haut, sur 18 analystes. La dispersion à travers cette fourchette reflète des hypothèses différentes sur le rythme de reprise des bénéfices en France, les trajectoires de dépenses d'investissement dans le cadre des programmes Totem et de déploiement de la fibre d'Orange, et la contribution financière des cessions de portefeuille annoncées (Yahoo Finance, 7 avril 2026).

À retenir : à travers ces sources, les prévisions sur l'action Orange convergent vers un objectif de cours moyen à 12 mois d'environ 17,98 €, dans une fourchette de 13 € à 21 €, et une notation de « Surperformance » ou « Achat modéré », les actions récentes de courtiers individuels reflétant un partage entre cabinets réduisant leurs recommandations d'achat fort antérieures et ceux réaffirmant ou relevant leurs avis suite aux objectifs financiers révisés à moyen terme d'Orange.

Les prévisions et estimations de tiers sont intrinsèquement incertaines, car elles ne peuvent pas tenir pleinement compte des développements de marché inattendus. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.

Cours de l'action ORA : aperçu technique

Le cours de l'action Orange se négocie à 18,11 € à 11h49 UTC le 7 avril 2026, se situant près du sommet de sa fourchette intrajournalière de 17,67 € à 18,13 €, selon le flux de cotations de Capital.com. Les 12 moyennes mobiles simples et exponentielles suivies par TradingView enregistrent des signaux d'achat, avec les MME quotidiennes 20/50/100/200 empilées à environ 17,39 € / 17,14 € / 15,64 € / 14,65 €, un alignement 20 au-dessus de 50 qui reflète une structure de tendance haussière soutenue sur tous les horizons temporels.

Les indicateurs de momentum présentent un tableau globalement constructif mais mitigé, selon les données de TradingView. L'indice de force relative (RSI) sur 14 jours affiche 67,3, le plaçant dans la zone neutre supérieure sous le seuil conventionnel de surachat de 70. Les oscillateurs de convergence/divergence des moyennes mobiles (MACD) et de momentum (10) enregistrent tous deux des signaux d'achat, tandis que le Williams percent range (%R) à −1,5 enregistre un signal de vente, cohérent avec l'action se négociant près de l'extrémité supérieure de sa fourchette récente. La moyenne mobile de Hull (9) à 18,01 € se situe juste en dessous du dernier cours, globalement en ligne avec les niveaux actuels.

À la hausse, le pivot classique R1 à 18,33 € représente la référence la plus proche au-dessus du dernier cours ; une clôture quotidienne au-dessus de ce niveau mettrait en vue la zone R2 près de 18,99 €. À la baisse, le pivot classique (P) à 17,56 € fournit une référence initiale, avec la MME 50 jours près de 17,14 € comme prochain support de moyenne mobile significatif ; un mouvement soutenu sous ce niveau mettrait S1 à 16,90 € en considération (TradingView, 7 avril 2026).

Il s'agit d'une analyse technique à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil financier ni une recommandation d'achat ou de vente d'un instrument.

Historique du cours de l'action Orange (2024–2026)

Le cours de l'action Orange se négociait autour de 10,65 € début avril 2024, et l'action a passé une grande partie des mois suivants à dériver vers le bas, touchant un plus bas de clôture de deux ans à 9,35 € le 28 juin 2024. Une reprise progressive s'est ensuivie au second semestre 2024, bien que l'action ait clôturé l'année à 9,63 € le 31 décembre 2024, toujours en dessous de son niveau de départ.

En revanche, 2025 a raconté une histoire très différente. ORA a grimpé régulièrement tout au long de l'année, aidé par l'amélioration du sentiment autour des télécoms européennes et une série de mises à jour d'entreprise constructives. L'action a clôturé 2025 à 14,22 € le 31 décembre 2025 – un gain d'environ 47,7 % sur l'année civile.

La dynamique s'est poursuivie en 2026. ORA a atteint un plus haut intrajournalier de 18,25 € le 19 février 2026, son niveau le plus élevé depuis 16 ans, selon Reuters, après qu'Orange ait publié des résultats annuels supérieurs aux estimations et défini de nouveaux objectifs de flux de trésorerie à moyen terme. L'action a globalement conservé ces gains depuis. ORA a clôturé à 18,115 € le 7 avril 2026, en hausse d'environ 27,3 % depuis le début de l'année et de 51,5 % en glissement annuel.