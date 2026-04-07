CFD vs. Futuros: explicación de las principales diferencias

¿Qué es mejor entre los CFD y los futuros?

Que los CFD o los futuros sean «mejores» depende de los objetivos y las preferencias de mercado de cada trader. Los CFD ofrecen flexibilidad al no tener fecha de vencimiento, menores requisitos de capital y acceso a diversos mercados, lo que los convierte en una opción a tener en cuenta para el trading en el corto plazo y la diversificación.

Los futuros, con vencimientos fijos y mayores necesidades de capital, pueden ser adecuados para quienes valoran los contratos estandarizados y un enfoque particular de la gestión del riesgo.

Recuerda, no obstante, que, además de hacer trading con ellos directamente en las bolsas, los futuros pueden negociarse como CFD, lo que permite a los traders especular con los movimientos del precio de los futuros directamente por medio de su proveedor de derivados. Esto suele hacerse utilizando el mismo enfoque de análisis técnico y fundamental que se emplea en los CFD al contado.

En resumen, los CFD son ideales para los traders que priorizan la flexibilidad y la variedad, mientras que los futuros (ya se haga trading con ellos directamente o como CFD) pueden convenir a quienes prefieren la estructura y se centran en activos específicos, como las materias primas.