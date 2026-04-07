CFD vs. Futuros: explicación de las principales diferencias
Analizamos lo que hay que saber a la hora de abordar los CFD frente a los futuros, cubriendo las diferencias esenciales entre estos instrumentos de trading, desde la estructura hasta las horas de trading y el perfil de riesgo.
CFD vs. futuros: ¿en qué se diferencian?
CFD (contratos por diferencias) y los futuros son dos formas habituales de hacer trading con los mercados financieros, como las acciones, las materias primas y otros. En términos generales, el trading con CFD puede considerarse más flexible, por lo que es popular para estrategias en el corto plazo, mientras que los futuros se basan en el trading a un precio fijo, por lo que son más adecuados para estrategias a más largo plazo. Puedes hacer trading de CFD con nosotros tanto sobre el precio al contado como sobre el precio futuro.
Para facilitar la comprensión de las diferencias entre los CFD y los futuros, a continuación se ofrecen las definiciones de cada uno de ellos.
¿Qué son los CFD?
Los CFD son derivados que te permiten hacer trading con los movimientos de precios de diversos activos —como acciones, materias primas o divisas— sin poseerlos directamente. Son flexibles, sin fecha fija de finalización, por lo que puedes mantener tu posición todo el tiempo que quieras. Los CFD son populares para el trading en el corto y el medio plazo, y permiten el apalancamiento (también conocido como trading con margen), lo cual significa que puedes controlar una posición mayor con un desembolso menor, aunque esto también aumenta las pérdidas potenciales, así como los beneficios.
Con los CFD, tienes la opción de tomar una posición larga (comprar un activo que sube de precio) o corta (vender un activo que baja de precio). Ten en cuenta que las siguientes ilustraciones solo muestran el beneficio potencial; si el precio se moviera en la dirección opuesta en cada escenario, incurrirías en una pérdida.
Conoce más sobre el trading con CFD aquí.
¿Qué son los futuros?
Por su parte, las Los contratos de futuros son acuerdos para comprar o vender un activo, como petróleo u oro, a un precio determinado en una fecha concreta del futuro. Los futuros se negocian principalmente en bolsas, con plazos y fechas de vencimiento normalizados, lo cual los hace adecuados para estrategias en el largo plazo, así como de cobertura, en clases de activos como las materias primas.
Sin embargo, también se puede hacer trading con futuros en forma de CFD como derivados (más sobre esto a continuación), que es cómo harás trading con ellos en nuestra plataforma. A continuación, verás un CFD sobre futuros de petróleo crudo con vencimiento en marzo resultante de una búsqueda en el mercado.
Ejemplo de trading con CFD sobre futuros
Supongamos que deseas hacer trading con crudo estadounidense, cuyo precio actual es de $50, para asegurarte un precio de compra en medio de expectativas de una posible subida de precios. En enero, compras un futuro sobre el crudo estadounidense de marzo CFD a $50, especulando con que los precios subirán antes del vencimiento.
- Si el precio sube a $55 al vencimiento de marzo (o cuando cierres la posición), tu CFD gana valor. En este caso, tu beneficio es la diferencia de $5 ($55 - $50) multiplicada por el tamaño de tu contrato.
- Si el precio cae a $45, tu posición incurre en una pérdida de $5 por contrato, ya que el precio de mercado habrá caído por debajo de tu precio de entrada.
Por el contrario, puedes tomar una posición corta en el futuro si crees que el precio caerá antes del vencimiento. En ese caso, si el precio sube antes del vencimiento, tu CFD pierde valor; y, si el precio baja, tu CFD obtendrá beneficios.
¿Por qué los traders eligen los CFD?
A continuación, te presentamos una visión general de por qué los traders pueden optar por hacer trading con CFD.
- Amplio acceso a los mercados: haz trading con acciones, materias primas, divisas y mucho más desde una única plataforma.
- Apalancamiento: controla posiciones más grandes con un desembolso inicial menor, aumentando los beneficios (y los riesgos) potenciales.
- Duración flexible: no hay fechas de vencimiento fijas, lo cual permite a los traders cerrar posiciones cuando lo deseen.
- Diversificación: te permite diversificar fácilmente entre distintas clases de activos dentro de una misma cuenta.
- Enfoque en el corto y el medio plazo: puede ser adecuado para el day trading, en el cual se busca responder a las condiciones inmediatas del mercado.
¿Por qué los traders eligen los futuros?
A continuación, te explicamos por qué los traders pueden optar por hacer trading con futuros.
- Trading estructurado: las fechas de vencimiento fijas y las condiciones estandarizadas proporcionan plazos claros.
- Seguridad de precios: fijar precios para protegerte de las fluctuaciones de precios, especialmente en las materias primas.
- Apalancamiento: controlar posiciones más grandes con una inversión inicial menor, lo que amplifica los beneficios (y los riesgos) potenciales.
- Oportunidades de cobertura: utilizadas habitualmente por traders e instituciones para gestionar el riesgo en mercados específicos.
- Enfoque estratégico en el largo plazo: puede ser adecuado para traders centrados en las tendencias del mercado en el largo plazo y en la gestión de los precios.
Aquí tienes más información sobre las diferencias entre estos instrumentos, cuando se abordan uno al lado del otro.
¿Qué son los CFD de futuros?
Los CFD de futuros son un tipo de CFD que refleja los movimientos de precios de un contrato de futuros. Permiten a los traders especular con el precio de un activo de futuros subyacente, como materias primas, índices o divisas, sin necesidad de comprar el contrato de futuros propiamente dicho.
A diferencia de los futuros estándar, los CFD de futuros no tienen fechas de vencimiento fijas, lo que proporciona más flexibilidad a los traders que desean mantener posiciones sin estar atados a un vencimiento de contrato establecido. Esto hace que los CFD de futuros sean populares entre los traders que buscan una exposición apalancada a los mercados de futuros con una flexibilidad añadida.
¿Qué es mejor entre los CFD y los futuros?
Que los CFD o los futuros sean «mejores» depende de los objetivos y las preferencias de mercado de cada trader. Los CFD ofrecen flexibilidad al no tener fecha de vencimiento, menores requisitos de capital y acceso a diversos mercados, lo que los convierte en una opción a tener en cuenta para el trading en el corto plazo y la diversificación.
Los futuros, con vencimientos fijos y mayores necesidades de capital, pueden ser adecuados para quienes valoran los contratos estandarizados y un enfoque particular de la gestión del riesgo.
Recuerda, no obstante, que, además de hacer trading con ellos directamente en las bolsas, los futuros pueden negociarse como CFD, lo que permite a los traders especular con los movimientos del precio de los futuros directamente por medio de su proveedor de derivados. Esto suele hacerse utilizando el mismo enfoque de análisis técnico y fundamental que se emplea en los CFD al contado.
En resumen, los CFD son ideales para los traders que priorizan la flexibilidad y la variedad, mientras que los futuros (ya se haga trading con ellos directamente o como CFD) pueden convenir a quienes prefieren la estructura y se centran en activos específicos, como las materias primas.
Cómo hacer trading de CFD y de futuros con nosotros
Cuando haces trading de CFD y de CFD de futuros con nosotros, puede tomar posiciones largas o cortas sobre el precio de una amplia gama de mercados al contado y de futuros. Para prepararte, lee los aspectos esenciales del trading y toma tus posiciones según las últimas noticias y análisis de trading de nuestros expertos analistas. Además, es aconsejable que te asegures de que tu estrategia de gestión del riesgo sea lo suficientemente buena como para prepararte para la posible volatilidad, así como que aprendas a mejorar tu psicología del trading para maximizar tu confianza en los mercados.
Preguntas Frecuentes
¿Los CFD son lo mismo que los futuros?
No, los CFD y los futuros son diferentes. Los CFD suelen ser contratos flexibles sin vencimiento fijo que permiten a los traders especular con diversos activos en cualquier plazo. Los futuros, sin embargo, son contratos estandarizados con fechas de vencimiento fijas, que suelen utilizarse en materias primas para el trading estructurado y la cobertura. Aunque ambos proporcionan apalancamiento, los futuros pueden ofrecer potencialmente mayor liquidez y precios transparentes en las bolsas. Los CFD, sin embargo, permiten obtener acceso a los mercados de futuros sin compromisos contractuales plenos.
¿Qué es un CFD de futuros?
Un CFD (o contrato por diferencias) de futuros permite a los traders especular con los movimientos de precios de un contrato de futuros sin poseer el activo subyacente ni ocuparse de la liquidación física. A diferencia de los futuros estándar, los CFD ofrecen flexibilidad, lo cual permite a los traders tomar posiciones largas o cortas, con beneficios o pérdidas determinados por la diferencia de precio entre la apertura y el cierre de la posición.
¿Los CFD y los futuros tienen costos y tarifas diferentes?
Los CFD y los futuros pueden variar en lo que respecta a las estructuras de costos. Los CFD implican un spread —la diferencia entre el precio de compra y el de venta— y pueden incurrir en gastos de financiamiento nocturno si se mantienen más de un día. Cuando haces trading de futuros como CFD, también pueden aplicarse costos de financiamiento nocturno, aunque estos se calculan de forma diferente a los CFD al contado. En cambio, los futuros negociados en bolsa suelen conllevar costos iniciales, como comisiones, tarifas de intercambio y requisitos de margen. Los contratos de futuros no incurren en cargos por financiamiento nocturno, ya que estos costos suelen estar incluidos en el precio del propio contrato.
¿Qué es mejor para el trading en el corto plazo? ¿Los CFD o los futuros?
Para el trading en el corto plazo, los CFD pueden ser más accesibles por su flexibilidad, la facilidad para abrir y cerrar posiciones, y la ausencia de fechas de vencimiento. Los contratos de futuros, con vencimiento fijo, suelen ser más adecuados para operaciones estratégicas o en el largo plazo, aunque algunos traders los utilizan para el day trading. Los CFD suelen preferirse para el day trading o la especulación en el corto plazo, mientras que los futuros pueden ser más beneficiosos para traders con una visión específica del mercado o una estrategia de cobertura.