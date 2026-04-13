Operar FDM Group (Holdings) PLC - FDMgb CFD

Sobre FDM Group (Holdings) PLC

FDM Group (Holdings) plc es un proveedor de servicios profesionales con sede en el Reino Unido, centrado en las tecnologías de la información (TI). Las principales actividades de la empresa consisten en la contratación, formación y despliegue de sus propios consultores permanentes de TI y de negocios (Mounties o consultores) para los clientes, ya sea in situ o a distancia. Está especializada en una serie de disciplinas técnicas y empresariales, como el desarrollo, las pruebas, la gestión de servicios de TI, la oficina de gestión de proyectos, la ingeniería de datos, la computación en la nube, el riesgo, la regulación y el cumplimiento, el análisis empresarial, la inteligencia empresarial, la ciberseguridad, la inteligencia artificial (IA), el aprendizaje automático y la automatización de procesos robóticos. Ofrece programas de carrera para licenciados, ex-fuerzas y personas que vuelven a trabajar para lanzar o relanzar sus carreras. Sus centros de formación y operaciones de venta se encuentran en Londres, Leeds, Nueva York NY, Arlington VA, Charlotte NC, Austin TX, Toronto, Frankfurt, Singapur, Hong Kong, Shanghái y Sídney, entre otros.

El precio actual de la acción FDM Group (Holdings) PLC en tiempo real es 0.96902 GBP. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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