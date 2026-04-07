Advanced Micro Devices Inc (AMD) notowane są po 203,95 USD według stanu na godzinę 1:22 UTC 2 kwietnia 2026 r., w przedziale dziennym 202,68–213,41 USD. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych rezultatów.

Sentyment wokół Advanced Micro Devices wspiera rozszerzona, wieloletnia umowa o infrastrukturę AI o mocy 6 gigawatów z Meta Platforms (AMD, 24 lutego 2026 r.). Szerszy sentyment technologiczny znajduje się pod presją 2 kwietnia 2026 r., a kontrakty terminowe na Nasdaq 100 spadają o 1,6% przed sesją w związku z utrzymującą się niepewnością makroekonomiczną (Investopedia, 2 kwietnia 2026 r.).

Prognoza akcji AMD na lata 2026–2030: cele cenowe od zewnętrznych źródeł

Według stanu na 2 kwietnia 2026 r. prognozy akcji AMD od zewnętrznych źródeł obejmują szeroki zakres, kształtowany przez konkurencyjne opinie na temat wzrostu GPU AI firmy, trajektorii popytu w centrach danych oraz ryzyka wykonania przed publikacją wyników za I kwartał 2026 r., zaplanowaną na 30 kwietnia 2026 r. Poniższe cele podsumowują pokrycie analityczne zebrane między 24 marca a 2 kwietnia 2026 r.

RBC Capital (potwierdzenie oceny Sector Perform)

RBC Capital potwierdza ocenę Hold dla Advanced Micro Devices z 12-miesięczną prognozą kursu akcji AMD na poziomie 230 USD. Firma uznaje, że popyt na MI450 i Helio pozostaje solidny i że wolumen od OpenAI i Meta w drugiej połowie 2026 r. ma wzrosnąć, jednocześnie utrzymując neutralne stanowisko ze względu na wycenę w stosunku do konkurentów z sektora (Finbold, 15 marca 2026 r.).

Wolfe Research (potwierdzenie oceny Outperform)

Wolfe Research potwierdza ocenę Outperform dla AMD z 12-miesięcznym celem cenowym na poziomie 300 USD. Analityk Chris Caso zauważa, że chociaż AMD wyraziło dodatkową ostrożność wobec segmentów klienckich i gamingowych ze względu na wyższe ceny pamięci, dynamika serwerowa nadal się poprawia, a plan rozwoju akceleratorów AI i trajektoria procesorów serwerowych EPYC pozostają głównymi filarami tego konstruktywnego spojrzenia (Investing.com, 16 marca 2026 r.).

Aletheia Capital (potwierdzenie oceny Buy)

Aletheia Capital potwierdza ocenę Buy dla AMD z 12-miesięcznym celem cenowym na poziomie 330 USD. Firma powołuje się na rosnącą rolę AMD – od drugorzędnego dostawcy GPU do kompleksowego dostawcy rozwiązań obliczeniowych AI – prognozując wzrost przychodów z centrów danych około 4,5-krotnie z 17 miliardów USD w 2025 r. do 58 miliardów USD w 2027 r., przy czym przychody z procesorów serwerowych mają rosnąć średnio o 45% rocznie do 2028 r. (Investing.com, 30 marca 2026 r.).

Wells Fargo (Overweight, dodanie do listy taktycznych pomysłów na II kwartał)

Analityk Wells Fargo Aaron Rakers dodaje AMD do listy taktycznych pomysłów firmy na II kwartał z oceną Overweight i 12-miesięcznym celem cenowym na poziomie 345 USD. Rakers wskazuje na pozytywne ustawienie przed wynikami za I kwartał, podkreślając ciągłe wskaźniki silnego popytu na procesory serwerowe EPYC, oczekiwane ogłoszenia dotyczące GPU AI w skali gigawatowej oraz lipcowe wydarzenie AMD Accelerating AI jako kolejne potencjalne okno katalizatora (24/7 Wall St., 1 kwietnia 2026 r.).

MarketBeat (agregacja konsensusu brokerów)

MarketBeat agreguje 40 ocen analityków dla AMD i raportuje konsensus Umiarkowany Zakup ze średnim 12-miesięcznym celem cenowym na poziomie 290,53 USD według stanu na 1 kwietnia 2026 r. Rozkład obejmuje 29 ocen Kupuj, 10 ocen Trzymaj i jedną ocenę Zdecydowanie Kupuj, z indywidualnymi celami w zakresie od 220 do 365 USD, odzwierciedlając rozbieżne opinie na temat ryzyka wykonania GPU AI przez AMD oraz tempa wzrostu wydatków na centra danych (MarketBeat, 1 kwietnia 2026 r.).

W tych źródłach indywidualne prognozy kursu akcji AMD wahają się od 230 USD (RBC Capital, neutralnie wobec wyceny) do 345 USD (Wells Fargo, przekonanie powyżej konsensusu), podczas gdy agregatory konsensusu brokerów zbiegają się w okolicach 290–291 USD, przy czym wzrost centrów danych AI i raport o wynikach za I kwartał 2026 r. z 30 kwietnia są wymieniane jako wspólne wątki.

Kurs akcji Advanced Micro Devices: przegląd techniczny

Kurs akcji AMD wynosi 203,95 USD według stanu na godzinę 1:22 UTC 2 kwietnia 2026 r., tuż poniżej skupiska krótkoterminowych średnich kroczących. Średnie kroczące SMA na 20/50/100/200 dni wynoszą odpowiednio około 202 / 212 / 216 / 196 USD, przy czym cena znajduje się obecnie między 20-dniową SMA poniżej a 50-dniową SMA powyżej, co stanowi mieszane ustawienie odzwierciedlające brak wyraźnego kierunku w rodzinie średnich kroczących, zgodnie z danymi TradingView.

14-dniowy RSI wynosi 53,62, umieszczając momentum w neutralnym terytorium bez kierunkowego nachylenia. Średni wskaźnik kierunkowy (14) rejestruje 11,62, poniżej progu 15 związanego ze zdefiniowanym trendem, co sugeruje, że obecny ruch nie ma silnego przekonania trendowego, zgodnie z panelem oscylatorów TradingView.

Po stronie wzrostowej klasyczny punkt obrotu R1 na poziomie 220,43 USD jest najbliższym punktem odniesienia powyżej ostatniej ceny; zamknięcie dzienne powyżej tego poziomu otworzyłoby widok na punkt obrotu R2 na poziomie 237,44 USD. Klasyczny punkt obrotu na poziomie 204,33 USD znajduje się ułamkowo powyżej ostatniej ceny, działając jako bezpośredni obszar odniesienia. W przypadku spadków 200-dniowa SMA w okolicach 196 USD reprezentuje najbliższą długoterminową półkę średniej kroczącej, a klasyczny punkt obrotu S1 na poziomie 187,32 USD stanowi kolejny ustrukturyzowany punkt odniesienia poniżej (TradingView, 2 kwietnia 2026 r.).

Historia kursu akcji AMD (2024–2026)

Kurs akcji AMD otworzył kwiecień 2024 r. w okolicach 181 USD, notując szeroki ruch boczny przez lato, zanim spadł w kierunku 133 USD na początku sierpnia 2024 r. w związku z szerszą wyprzedażą technologiczną. Akcje odbiły się pod koniec roku, zamykając 2024 r. na poziomie 120,59 USD, zanim odzyskały grunt i zakończyły 2025 r. na poziomie 214,24 USD – wzrost o około 77,4% w ciągu roku kalendarzowego.

Decydujący moment ostatnich dwóch lat nastąpił na początku kwietnia 2025 r., kiedy AMD osiągnęło minimum na poziomie 84,29 USD 7 kwietnia 2025 r., gdy szeroko zakrojone ogłoszenia o taryfach celnych USA zachwiały nazwiskami półprzewodników. Akcje odbiły się gwałtownie w kolejnych miesiącach, odzyskując poziom 200 USD pod koniec listopada 2025 r. i osiągając 259,55 USD 23 stycznia 2026 r. – najwyższy punkt w oknie danych – gdy wydatki na infrastrukturę AI i rozszerzone partnerstwo AMD z Meta wspierały sentyment.

Nastąpiła korekta w lutym i marcu 2026 r., a akcje spadły do krótkoterminowego minimum zamknięcia na poziomie 192,98 USD 13 marca 2026 r., zanim się ustabilizowały. AMD zamknęło się na poziomie 203,95 USD 2 kwietnia 2026 r., około 8,9% niżej od początku roku, ale 110,0% wyżej niż rok temu.