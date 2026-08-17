Viktor Prokopenya

Strona głównaO nasViktor Prokopenya
Capital.com kieruje się misją zapewniania angażujących i dynamicznych usług każdemu inwestorowi, jednocześnie umożliwiając rozwój praktycznej i namacalnej wiedzy z dziedziny finansów.
Przez zbyt długi czas handel był zdominowany przez duże, tradycyjne instytucje i graczy z dużych miast. Ograniczało to osobistą wolność do podejmowania świadomych wyborów dotyczących przyszłości finansowej i bogaty potencjał edukacyjny, jaki oferują cyfrowe platformy transakcyjne.
Capital.com jest bezwstydnie zaangażowany w demokratyzację dostępu do świata finansów.Capital.com is unashamedly committed to democratizing access to finance. Aby to osiągnąć, nasza platforma handlowa opiera się na trzech kluczowych filarach: edukacji, uczciwych i przejrzystych cenach oraz najnowocześniejszej technologii i innowacji.
Edukacja
Każdy może handlować, jeśli otrzyma odpowiednie narzędzia, a Capital.com wspiera edukację w celu poprawy znajomości finansów wśród naszych klientów i innych zainteresowanych.
Nasza bezpłatna aplikacja handlowa Investmate oraz webinaria i samouczki prowadzone na naszym kanale YouTube Capital.com TV wspierają inwestorów w pewnym i odpowiedzialnym prowadzeniu transakcji.
Uczciwe i przejrzyste ceny
Aby zrealizować nasz cel poprawy dostępu do handlu i inwestowania, muszą być one przystępne cenowo.
Capital.com dąży do przejrzystości, braku ukrytych opłat i łatwych do zrozumienia cen z brakiem prowizji i konkurencyjnymi spreadami.
Najnowocześniejsza technologia i innowacje
W epoce zawrotnie szybkich zmian technologicznych Capital.com stale poszukuje sposobów na ulepszanie platformy, komfortu użytkowników i jakości usług.
Naszym celem jest bycie zaufanym partnerem inwestycji, który zawsze stawia na odpowiedzialność społeczną, środowiskową i korporacyjną przy realizacji zadań. Nie spoczęliśmy na laurach i nigdy tego nie zrobimy.
Edukacja otworzyła dla mnie drzwi do świata finansów. Mam nadzieję, że Capital.com będzie kluczem, który zrobi to dla wielu innych osób.
Jestem podekscytowany tym, co już osiągnęliśmy, ale z jeszcze większym zapałem wypatruję tego, co niesie przyszłość.
Z pozdrowieniami,
Viktor Prokopenya
Viktor Prokopenya jest seryjnym przedsiębiorcą, który ma oko do identyfikowania przełomowych, kształtujących rynek przedsięwzięć technologicznych.
Ma bogate doświadczenie w łączeniu najlepszej w swojej klasie technologii z wysoce zmotywowanymi zespołami, by osiągać wyjątkowe wyniki. Viktor jest pionierem w europejskiej przestrzeni fintech, w szczególności jako założyciel Capital.com — jednej z najszybciej rozwijających się platform transakcyjnych na świecie z biurami w Wielkiej Brytanii, Europie, Australii i na Środkowym Wschodzie.
Pochodzący z Białorusi Viktor jest obecnie obywatelem Wielkiej Brytanii i zapalonym filantropem. Występuje jako profesor wizytujący w dziedzinie innowacji i przedsiębiorczości na University of Leeds i pasjonuje się zagadnieniami poszerzania kompetencji finansowych, zrównoważonego rozwoju i kultywowania talentów.
Za pośrednictwem swojej fundacji Viktor przekazał ponad 3 miliony dolarów na rzecz ofiar wojny rosyjsko-ukraińskiej, a także wspiera szereg globalnych inicjatyw rządowych mających na celu promowanie talentów i edukacji w wiodących centrach technologicznych, w tym w Wielkiej Brytanii i Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
Oprócz dyplomu prawnika, Viktor Prokopenya posiada tytuł magistra finansów Northeastern University, tytuł doktora administracji biznesowej Swiss Business School, tytuł magistra marketingu internetowego oraz kwalifikacje licencjata i magistra informatyki.