Viktor Prokopenya

Capital.com kieruje się misją zapewniania angażujących i dynamicznych usług każdemu inwestorowi, jednocześnie umożliwiając rozwój praktycznej i namacalnej wiedzy z dziedziny finansów.

Przez zbyt długi czas handel był zdominowany przez duże, tradycyjne instytucje i graczy z dużych miast. Ograniczało to osobistą wolność do podejmowania świadomych wyborów dotyczących przyszłości finansowej i bogaty potencjał edukacyjny, jaki oferują cyfrowe platformy transakcyjne.

Capital.com jest bezwstydnie zaangażowany w demokratyzację dostępu do świata finansów.Capital.com is unashamedly committed to democratizing access to finance. Aby to osiągnąć, nasza platforma handlowa opiera się na trzech kluczowych filarach: edukacji, uczciwych i przejrzystych cenach oraz najnowocześniejszej technologii i innowacji.

Edukacja

Każdy może handlować, jeśli otrzyma odpowiednie narzędzia, a Capital.com wspiera edukację w celu poprawy znajomości finansów wśród naszych klientów i innych zainteresowanych.

Nasza bezpłatna aplikacja handlowa Investmate oraz webinaria i samouczki prowadzone na naszym kanale YouTube Capital.com TV wspierają inwestorów w pewnym i odpowiedzialnym prowadzeniu transakcji.

Uczciwe i przejrzyste ceny

Aby zrealizować nasz cel poprawy dostępu do handlu i inwestowania, muszą być one przystępne cenowo.

Capital.com dąży do przejrzystości, braku ukrytych opłat i łatwych do zrozumienia cen z brakiem prowizji i konkurencyjnymi spreadami.

Najnowocześniejsza technologia i innowacje

W epoce zawrotnie szybkich zmian technologicznych Capital.com stale poszukuje sposobów na ulepszanie platformy, komfortu użytkowników i jakości usług.

Naszym celem jest bycie zaufanym partnerem inwestycji, który zawsze stawia na odpowiedzialność społeczną, środowiskową i korporacyjną przy realizacji zadań. Nie spoczęliśmy na laurach i nigdy tego nie zrobimy.

Edukacja otworzyła dla mnie drzwi do świata finansów. Mam nadzieję, że Capital.com będzie kluczem, który zrobi to dla wielu innych osób.

Jestem podekscytowany tym, co już osiągnęliśmy, ale z jeszcze większym zapałem wypatruję tego, co niesie przyszłość.

Z pozdrowieniami,

Viktor Prokopenya