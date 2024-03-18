Termin „forex” jest skrótem od foreign exchange. Handel na rynku Forex to proces kupowania i sprzedawania międzynarodowych walut w celu osiągnięcia zysku z wahań kursów wymiany między nimi.
Można więc na przykład handlować euro w stosunku do dolara amerykańskiego (EUR/USD). Kupno pary EUR/USD oznacza, że w rzeczywistości spekulujesz na wzrost ceny euro w stosunku do dolara. Większość par walutowych jest wyceniana do czwartego miejsca po przecinku, więc pojedynczy punkt (pips) ruchu odnosi się do czwartego miejsca po przecinku.
Rynek walutowy FX jest największy na świecie pod względem globalnego wolumenu obrotu. Jest otwarty 24 godziny na dobę, 5 dni w tygodniu i niezwykle płynny, więc możesz zazwyczaj wchodzić i wychodzić z transakcji, kiedy tylko chcesz. Wysoka płynność oznacza również, że spready są zwykle węższe niż w przypadku niektórych mniej płynnych klas aktywów, więc rynek bazowy nie będzie musiał poruszać się zbyt daleko w pozytywnym kierunku, aby Twoja transakcja przyniosła zysk.
Podczas gdy ruchy na rynku walutowym mogą być niewielkie, mniej niż 1% średniego dziennego ruchu w normalnych warunkach handlowych, fakt, że są one przedmiotem obrotu do czwartego miejsca po przecinku, tworzy bardzo żyzne środowisko handlowe. Dźwignia finansowa oferowana przez dostawców usług handlowych może również zwiększyć ekspozycję inwestorów detalicznych nawet o 30:1. Oznacza to, że niewielkie ruchy instrumentu bazowego mogą generować duże zyski lub straty.
Oferujemy kontrakty CFD i opcje knock-out na waluty, zapewniając ekspozycję na ruchy cenowe par walutowych bez konieczności bezpośredniego ich zakupu. Możesz handlować z nami ponad 120 parami walutowymi, zajmując zarówno pozycje krótkie, jak i długie.
Identyfikuj potencjalne punkty wejścia i wyjścia z pomocą naszych inteligentnych narzędzi tworzenia wykresów i ustaw alerty cenowe z powiadomieniami o istotnych ruchach rynku. Chroń się przed konsekwencjami niekorzystnych ruchów rynków dzięki wachlarzowi narzędzi zarządzania ryzykiem, w tym kroczącym stopom, które pozwalają zabezpieczać zyski i zapobiegać stratom.*
*Zlecenia stop loss mogą nie być gwarantowane.
