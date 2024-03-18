Internetowa platforma handlowa Capital.com

Handluj na nagradzanej, przystępnej platformie z zaawansowanymi narzędziami, zintegrowanymi aktualnościami ze świata finansów, indywidualnymi listami obserwowanych i innymi funkcjami.

Zalety internetowej platformy handlowej Capital.com

Od ponad 100 wskaźników technicznych, po kompleksowe materiały edukacyjne, korzystaj ze wszystkich potrzebnych narzędzi i zasobów za pośrednictwem inteligentnego i intuicyjnego interfejsu.

Przejrzysty, łatwy w nawigacji interfejs

Wszystkie potrzebne narzędzia wtedy, kiedy ich potrzebujesz. Odkryj wykresy, narzędzia, listy obserwowanych, czat i inne funkcje bez zbędnych komplikacji i utrudnień.

Wiele typów wykresów

Dostosuj wykresy do własnego stylu i planuj transakcje przy pomocy formatów świecowych, słupkowych, warstwowych, Heikin-Ashi lub liniowych. Łatwo przełączaj między zakładkami wykresów, aby zoptymalizować widoczność rynków.

Innowacyjne narzędzia analizy

Od Wstęg Bollingera® po MACD, rozwijaj swoje umiejętności analizy z pomocą ponad 100 intuicyjnych wskaźników technicznych oraz szerokiej gamy przyborów do edycji.

Tryb demonstracyjny handlu

Szlifuj swoje strategie przy użyciu wirtualnych środków i odkrywaj naszą przejrzystą platformę bez ryzyka, zapoznając się z narzędziami i funkcjami dostępnymi na rzeczywistym koncie handlowym.

Kompleksowe aktualności finansowe

Przeglądaj najnowsze aktualności techniczne i fundamentalne związane z Twoimi ulubionymi aktywami i podejmuj bardziej świadome decyzje bez opuszczania platformy.

Narzędzia zarządzania ryzykiem

Stosuj zlecenia stop loss,2 aby ograniczyć straty w przypadku niekorzystnego zwrotu rynku i zabezpiecz swoje zyski z pomocą zleceń take profit. Wypróbuj również nowe zlecenia typu stop kroczący, które podążają za korzystnymi zmianami ceny, jednocześnie zabezpieczając zyski i ograniczając straty.

Nielimitowane listy obserwowanych

Grupuj ulubione rynki w listy, aby wydajnie monitorować ich wyniki bezpośrednio po zalogowaniu na platformie.

Tryb hedgingowy

Zniweluj wpływ tymczasowo niekorzystnych zmian ceny, otwierając pozycję w przeciwnym kierunku na tym samym rynku. Pamiętaj, że stosując tryb zabezpieczenia (hedging), musisz zapłacić spread kupna-sprzedaży i opłatę overnight za obie pozycje.

Przeczytaj recenzje, aby dowiedzieć się o nas więcej

Przeczytaj opinie naszych klientów1, niezależnie od ich poziomu doświadczenia.
2024-06-07
M***** S********

Działa ok prawie żadnych zastrzeżeń szybkie wypłaty i wpłaty porostu ok

2024-03-18
A*** R*****

Dopiero się uczę ale widzę że ta aplikacja jest prosta i łatwa w obsłudze już na wersji demo zarobiłem kilkanaście zł polecam bardzo

2025-02-15
M****** G

Jak na start z inwestowaniem w giełdę, to jest dobry wybór

2025-03-03
T***** W************

Daje możliwość poznania jak działa rynek

2024-04-16
P********* M****

Działa i to się liczy. Obsługa pomaga zawsze na czas.

2024-12-27
E******* B******-S*****

Świetna platforma do tredingu polecam

2025-07-06
P**** M*****

łatwa w obsłudze aplikacja dla inwestorów

2025-06-02
M*****

Naprawdę polecam capitala nawet przy tylu innych apek. Warto spróbować.

2025-02-05
A****** C**********

Przejrzyste wykresy, łatwe intuicyjne menu

2025-02-11
R****

Bardzo polecam tą platformę. Bardzo profesjonalne podejscie pracowników szczególnie Pani Iwony. Zawsze mogę na nią liczyć w każdej problematycznej dla mnie sprawie.

Wyświetlanie naszych 4 i 5-gwiazdkowych recenzji. Konkretne dane użytkownika pozostały celowo anonimowe, aby chronić jego prywatność zgodnie z wymogami RODO.

Dlaczego warto handlować kontraktami CFD w Capital.com?

Uczciwe i przejrzyste opłaty

Szczegółowe informacje na temat naszych spreadów i opłat można znaleźć na stronie prowizji i opłat.

TradingView i MT4

Połącz płynnie naszą inteligentną platformę z elitarnym oprogramowaniem zewnętrznym.

Szybkie wypłaty

99% zleceń wypłaty naszych inwestorów zostało przetworzone w ciągu 24 godzin wg danych z 2024 roku.3

Całodobowa obsługa

Uzyskaj wsparcie naszego profesjonalnego zespołu przez całą dobę, kiedy tylko go potrzebujesz.

Wolisz handel mobilny? Pobierz aplikację.

Handluj na ponad 3000 rynków wszędzie tam, gdzie masz łączność z Internetem i ustaw alerty cenowe, aby otrzymywać powiadomienia o istotnych zmianach na rynkach.

Połącz z TradingView

Handluj kontraktami CFD w Capital.com bezpośrednio z poziomu znanych na całym świecie wykresów TradingView.

Odkryj ponad 3000 rynków

I przeglądaj dane historyczne oraz w czasie rzeczywistym, by podejmować świadome decyzje w handlu.

Sprawdź nasze opłaty

Aby dowiedzieć się więcej o naszych przejrzystych prowizjach.

Potrzebujesz pomocy?

Odwiedź nasze centrum pomocy, by znaleźć odpowiedzi na częste pytania i przewodniki, lub skorzystaj z czatu, by porozmawiać bezpośrednio z naszym przedstawicielem.

Dlaczego warto wybrać Capital.com? Nasze statystyki mówią same za siebie.

857K+
Inwestorzy na całym świecie
110K+
Aktywni klienci miesięcznie
24/7
Obsługa klienta
100
Wskaźników technicznych
1 Przedstawione informacje dotyczą Capital Com Group.

2 Zlecenia stop loss mogą nie być gwarantowane.

3 Źródło: dane z serwerów grupy Capital.com za 2024 rok.