Ta strona przedstawia kluczowe opłaty i prowizje handlowe w Capital.com. Aby uzyskać pełny przegląd wszystkich powiązanych kosztów w różnych klasach aktywów, prosimy zapoznać się z naszym dokumentem ujawnienia kosztów.
Konto
|
Otwarcie konta
|
DARMOWE
|
Zamknięcie konta
Nie będziemy pobierać opłat za podjęcie decyzji o zakończeniu swojej aktywności handlowej z nami.
|
DARMOWY
|
Konto demo
Ćwicz swoje strategie w symulowanym środowisku handlowym z wirtualnymi funduszami.
|
DARMOWE
Wpłaty i wypłaty
|
Opłata za depozyt
Nie zapłacisz nic, aby dodać środki do swojego konta.
|
DARMOWE
|
Minimalna wpłata
Najmniejsza kwota, jaką możesz dodać do swojego konta, aby rozpocząć handel.
|
20 USD/EUR/GBP
|
Opłata za wypłatę
Nigdy nie pobierzemy opłaty za wypłatę swoich pieniędzy z konta Capital.com.
|
DARMOWE
|
Minimalna wypłata
Najmniejsza kwota, jaką możesz wypłacić na swoją kartę lub konto bankowe.
|
20 EUR/USD/GBP dla kart bankowych*
*Minimalna kwota, którą możesz wypłacić, będzie się różnić w zależności od metody płatności (sprawdź tutaj szczegóły). Jeśli masz na koncie mniej niż minimalny limit wypłaty, będziesz mógł wypłacić tylko pełne saldo.
Handel
|
Spread
Nasza opłata za realizację transakcji to spread – różnica między ceną kupna a ceną sprzedaży. Dowiedz się więcej
|
Spready są dynamiczne i zmieniają się w zależności od warunków rynkowych. Sprawdź indywidualny spread dla konkretnego instrumentu tutaj.
|
Prowizja handlowa
Nie pobieramy żadnej prowizji od twoich transakcji.
|
DARMOWE
|
Korekta finansowania za noc (swapy) *
Korekta, które ma zastosowanie, gdy trzymasz niektóre pozycje przez noc.
*1:1 dźwignia finansowa (tj. bez dźwigni) pozycje CFD nie podlegają finansowaniu overnight, z wyjątkiem ograniczonej liczby rynków.
|
Znajdź opłaty za każdy instrument tutaj.
|
Przeliczanie walut
Kiedy handlujesz na rynku denominowanym w innej walucie niż Twoje konto, poniesiesz opłatę za przewalutowanie.
Opłata za przewalutowanie jest również pobierana przy przenoszeniu środków między subkontami w różnych walutach.
|
Opłata jest uwzględniana w proponowanym kursie wymiany. Stosujemy ją do naszego wewnętrznego kursu walutowego (mdfx).
|
Gwarantowane stop
Gwarantowane zlecenie stop-loss (GSL) zamyka transakcję dokładnie na poziomie cenowym, który określisz, bez ryzyka luk cenowych lub poślizgu. Twoja strata nigdy nie przekracza przewidywanego poziomu, ale zapłacisz niewielką opłatę, jeśli Twój GSL zostanie uruchomiony. Dowiedz się więcej
|
Opłata GSL różni się w zależności od rynku, na którym handlujesz, ceny otwarcia pozycji oraz ilości. Możesz sprawdzić opłatę na bilecie oferty przed otwarciem swojej transakcji. Znajdź, jak obliczana jest opłata GSL tutaj.
Sprawdź indywidualne spready i korektę finansowania przez noc dla konkretnego instrumentu
Co to jest spread?
Różnica między ceną kupna a ceną sprzedaży (‚sprzedaj’ i ‚kup’) papieru wartościowego. Cena ask (znana również jako cena ofertowa) zawsze przewyższa cenę bid, więc cena musi przejść przez spread, zanim otwarta pozycja przyniesie zysk. Różnica między ceną kupna a sprzedaży może być postrzegana jako miara podaży i popytu na dany aktyw na rynku, a zatem płynność rynku jest dużym czynnikiem wpływającym na to, jak wąska jest ta różnica.
Przykład CFD
-
Masz pozycję z 10 kontraktami na US Tech 100, z ceną ofertową 12475 i ceną sprzedaży 12476, stąd różnica wynosi 1 punkt (1$)
-
Aby otworzyć swoją pozycję, zapłacisz połowę tego spreadu (0,5 punktu), a także aby ją zamknąć (kolejne 0,5 punktu), pomnożone przez liczbę handlowanych kontraktów. Całkowity koszt spreadu wynosi zatem 1$ x 10 kontraktów = 10$.
Czym jest korekta finansowania overnight?
Za każdym razem, gdy utrzymujesz pozycję handlową otwartą przez noc, Twoja pozycja będzie podlegać opłacie odsetkowej. Sposób obliczania opłaty – oraz to, czy ją płacisz, czy otrzymujesz – zależy od wielu czynników. Możesz zapoznać się z niektórymi szczegółami w poniższych przykładach.
Jeśli dokonasz transakcji CFD z dźwignią 1:1 (tj. bez dźwigni) na większości rynków, nie zapłacisz ani nie otrzymasz finansowania overnight. Są jednak pewne wyjątki:
- Gaz ziemny
- USA Kakao
- Indeks Zmienności (VIX)
- Pary walutowe z lirą turecką (TRY)
W jaki sposób obliczana jest korekta finansowania overnight?
Formuła
Nasza dzienna opłata +/- Wskaźnik referencyjny stopy procentowej
Ten wskaźnik referencyjny* podąża za walutą rynku, np. SOFR dla USD lub SONIA dla rynków denominowanych w GBP.
Nasza opłata dzienna wynosi 4% rocznie, podzielone przez 360 lub 365 dni w zależności od waluty:
- Dla GBP, CAD, SGD itd.: 4% / 365 = 0,01096%
- Dla USD, EUR, CHF, JPY itd: 4% / 360 = 0,01111%
Wybieramy dzielnik, aby dopasować go do standardu w walucie rynku.
*Odpowiedni wskaźnik referencyjny stopy procentowej zawiera opłatę za korektę spreadu bazowego. To jest włączone w odpowiednią opłatę, np. SOFR, SONIA.
Przykład CFD: indeksy USD
- Załóżmy, że masz 0,6 kontraktu na US Tech 100, wycenionego na 20140. Twoje całkowite narażenie wynosi 12,084$.
- Ponieważ US Tech 100 jest denominowany w USD, odpowiednia stopa referencyjna to SOFR – powiedzmy, że wynosi ona 5,01448% rocznie, lub 0,01393% dziennie.
- Nasza dzienna opłata wynosi 0,01111%.
- Dla długiej pozycji, zapłacisz 0.02504% (Nasza opłata + SOFR) = 3.03$.
- Dla krótkiej pozycji, otrzymasz 0.00282% (Nasza opłata – SOFR) = 0.34$.
Przykład CFD: indeksy GBP
- Masz pozycję 1 kontraktu na UK 100, wycenionego na 8175. Twoje całkowite narażenie wynosi 8,175 GBP.
- Ponieważ UK 100 jest notowany w GBP, odpowiednia stopa referencyjna to SONIA – powiedzmy, że wynosi ona 4,98260% rocznie, lub 0,01365% dziennie.
- Nasza dzienna opłata wynosi 0,01096%.
- Dla długiej pozycji, zapłacisz 0.02461% (nasza opłata + SONIA) = 2.01GBP.
- Dla krótkiej pozycji, otrzymasz 00.00269% (nasza opłata – SONIA) = 0.22 GBP.
Dlaczego naliczono mi opłatę za korektę finansowania overnight?
Zostałeś obciążony korektą finansowania za noc, aby pokryć koszty transakcyjne związane z utrzymywaniem pozycji przez noc.
Jaka jest opłata zagwarantowane zlecenie stop-loss?
Opłata za gwarantowany stop loss (GSL) jest naliczana tylko w przypadku aktywacji GSL. GSL zamyka handel dokładnie po określonym przez Ciebie poziomie ceny, przy braku ryzyka powstania luki lub poślizgu. Ponieważ podejmujemy to ryzyko dla Ciebie, my (i inni dostawcy) pobieramy opłatę za korzystanie z GSL. Możesz zobaczyć opłatę GSL na bilecie oferty przed złożeniem swojej transakcji, gdy tylko wybierzesz GSL.
Jak obliczana jest gwarantowana opłata za stop-loss?
Gwarantowana opłata za stop-loss jest obliczana przez pomnożenie trzech składników: gwarantowanej premii za stop (w procentach), ceny otwarcia pozycji oraz ilości. Wzór wygląda następująco:
Formuła
Opłata GSL = premia GSL * cena otwarcia pozycji * ilość.
Możesz sprawdzić wartość opłaty GSL na bilecie oferty podczas otwierania pozycji i dodawania GSL.
Inne rzeczy do przemyśleniaOczywiście, nasze opłaty nie są jedynymi czynnikami, które wpłyną na rentowność twojej transakcji. Powinieneś również wziąć pod uwagę następujące.
Ruch na rynku
Kierunek i odległość, w jaką porusza się rynek, oczywiście wpłyną na wartość twojej transakcji.
Depozyt zabezpieczający
Kwota wymagana do otwarcia i utrzymania handlu. Zastanów się, czy możesz sobie na to pozwolić, zarówno na początku, jak i gdyby depozyt zabezpieczający uległ zmianie w związku z warunkami rynkowymi.
Dźwignia finansowa
Powinieneś czuć się komfortowo z dźwignią finansową, której używasz. Twoje narażenie może być wielokrotnie wyższe niż to, co zapłaciłeś za otwarcie, a możesz doświadczyć szybkich, dużych zysków lub strat.