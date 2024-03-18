Podstawy handlu towarami

Chcesz dowiedzieć się więcej o towarach? Oto przegląd, który pomoże wyjaśnić najstarszą na świecie formę handlu.

Czym jest handel towarami?

Handel towarami to kupno i sprzedaż surowców lub podstawowych produktów rolnych. Istnieją towary twarde, które są zazwyczaj wydobywanymi zasobami naturalnymi, takimi jak złoto lub ropa naftowa, oraz towary miękkie, które są żywym inwentarzem lub towarami rolnymi.

Handel towarami poprzedza wszystkie inne formy handlu, ponieważ rozwijające się cywilizacje wymieniały się za żywność i dostawy. W obecnych czasach rynek towarów fizycznych jest w ogromnym stopniu uzależniony od cen kontraktów futures, umożliwiając producentom (takim jak rolnicy) wcześniejsze uzyskanie ceny od nabywców.

Istniejąca obecnie zaawansowana sieć giełd towarowych umożliwia jednak inwestorom spekulacyjnym dostęp do ruchów cen tych aktywów w perspektywie krótkoterminowej.

Dlaczego warto handlować towarami?

Handel towarami zapewnia ekspozycję na ceny ropy naftowej, gazu, metali i nie tylko, bez konieczności fizycznego odbierania aktywów lub kłopotliwego ich przechowywania. W przeciwieństwie do kontraktów typu futures, kontrakty CFD nie mają określonej daty wygaśnięcia, co zapewnia elastyczność w zakresie zamknięcia pozycji. Opcje knock-out wygasają po roku od daty otwarcia, więc masz mnóstwo czasu na zrealizowanie transakcji.

Wielu inwestorów postrzega towary jako potencjalne zabezpieczenie przed inflacją, ponieważ ich ceny nie są silnie powiązane z innymi aktywami. W szczególności złoto było historycznie uważane za bezpieczną przystań, ponieważ ma tendencję do utrzymywania swojej wartości w czasach niepewności gospodarczej.

Handel kontraktami CFD na towary umożliwia również wykorzystanie dźwigni finansowej w celu zwiększenia ekspozycji. Może to zwiększyć zyski, ale również straty, ponieważ oba są obliczane na podstawie pełnej wartości pozycji.

Opcje knock-out pozwalają kontrolować koszt otwarcia transakcji w stosunku do ekspozycji poprzez zmianę poziomu knock-outu.

