Procedura rozpatrywania skarg (CCSV)

Jeżeli produkty lub usługi finansowe Capital Com SV Investments Limited (dalej: „Spółka”, „my”) nie spełnią Twoich oczekiwań, prosimy o skierowanie skargi pod adres complaint@capital.com i uwzględnienie następujących informacji, które pomogą nam w skutecznym rozstrzygnięciu sprawy:

numer Twojego konta handlowego;

powód skargi;

dane osoby lub działu Spółki, do którego kierowana jest skarga.

Alternatywnie można też skorzystać z formularza zamieszczonego poniżej.

Spółka powołała wewnętrznego specjalistę ds. obsługi skarg, który odpowiada za dokładne rozpatrywanie i zarządzanie skargami klientów.

W ramach rozpatrywania skargi Spółka podejmuje następujące kroki:

W ciągu pięciu (5) dni nadawca otrzymuje potwierdzenie przyjęcia skargi wraz z nadanym unikalnym numerem sprawy. Prosimy o stosowanie przypisanego numeru referencyjnego w dalszej korespondencji z nami, rzecznikiem ds. usług finansowych i/lub z CySEC w kwestiach związanych ze skargą. Po dokładnym zbadaniu sprawy ustosunkujemy się do skargi w ciągu dwóch (2) miesięcy od jej otrzymania, informując klienta o rezultacie dochodzenia, podjętych środkach zaradczych i ewentualnie proponowanym rozwiązaniu sprawy. Jeżeli Spółka nie będzie w stanie udzielić odpowiedzi w ciągu dwóch (2) miesięcy z powodu wysokiego stopnia złożoności sprawy, poinformujemy klienta o przyczynie opóźnienia i wskażemy ramy czasowe, w których możliwe będzie sfinalizowanie dochodzenia. Okres ten nie powinien przekraczać trzech (3) miesięcy od daty złożenia skargi.

Jeżeli klient nie będzie usatysfakcjonowany naszą ostateczną decyzją, może skierować swoją skargę do rzecznika ds. usług finansowych. Rzecznik ds. usług finansowych to niezależny urząd rozstrzygania sporów dla cypryjskich spółek inwestycyjnych i ich klientów. Klient może skierować skargę do rzecznika ds. usług finansowych w ciągu 4 miesięcy od daty otrzymania ostatecznej decyzji Spółki. Po upływie tego terminu przyjęcie skargi przez rzecznika nie będzie możliwe. Dane rzecznika ds. usług finansowych zostaną uwzględnione w naszej ostatecznej decyzji.