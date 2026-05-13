Czy Capital.com jest bezpieczny?

Twoje bezpieczeństwo jest naszym priorytetem. Poniżej omówimy sposoby ochrony Twoich pieniędzy oraz danych, a także utrzymywania solidnej platformy handlowej, której zaufało już ponad 857,000 klientów z całego świata.

Jak Capital.com dba o Twoje bezpieczeństwo

Dbamy o Twoje bezpieczeństwo, stosując szereg środków ochrony klientów i bezpieczeństwa danych. Mają one na celu ochronę Twoich pieniędzy, zachowanie przejrzystości i zapewnienie bezpiecznego środowiska handlu.

Segregacja środków

Twoje pieniądze są przechowywane oddzielnie od naszych w najlepszych bankach i nigdy nie biorą udziału w naszych operacjach (z wyjątkiem wybranych klientów profesjonalnych).

Dostęp do funduszu rekompensat

Jeśli jesteś klientem detalicznym, masz dostęp do Funduszu Rekompensat dla Inwestorów, który chroni Twoje środki do kwoty 20 000 EUR.

Ochrona przed ujemnym saldem

Twoje straty nie mogą przewyższyć salda konta.

Narzędzia zarządzania ryzykiem

Możesz chronić swoje pieniądze za pomocą narzędzi w aplikacji, które automatycznie zamykają aktywne pozycje.

Międzynarodowe standardy zabezpieczeń

Bezpieczeństwo Twoich danych i transakcji jest wspierane przez stosowane przez nas normy ISO 27001 i PCI DSS.

Rzetelne praktyki wewnętrzne

Możesz mieć pewność, że korzystamy z wiodących na rynku rozwiązań w dziedzinie zabezpieczeń do ochrony Twoich danych.

Jak chronione są Twoje pieniądze

Podlegamy nadzorowi regulacyjnemu w pięciu jurysdykcjach finansowych na świecie, w tym przez Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC). Oznacza to, że Twoje pieniądze są chronione na wiele sposobów.

Twoje pieniądze są wydzielone

Zdeponowane u nas środki są chronione zgodnie z regulacjami UE. Oznacza to, że pieniądze są przechowywane na oddzielnych rachunkach w bankach podlegających nadzorowi regulacyjnemu. Nie możemy w żadnym przypadku wykorzystywać Twoich pieniędzy w ramach naszych operacji. W przypadku niektórych klientów profesjonalnych mogą obowiązywać inne warunki.

Możliwość otrzymania rekompensaty w określonych okolicznościach

Twoje środki są chronione do kwoty 20 000 EUR za pośrednictwem Funduszu Rekompensat dla Inwestorów (ICF) w mało prawdopodobnym przypadku naszej niewypłacalności. Pamiętaj, że nie obejmuje to strat wskutek handlu i dotyczy tylko klientów detalicznych, a nie profesjonalnych.

Brak możliwości zadłużenia z powodu strat w handlu

Zgodnie z wymogami regulacyjnymi Twoje konto jest objęte ochroną przed saldem ujemnym. Oznacza to, że straty z handlu nie mogą nigdy przekroczyć salda Twojego konta.

Narzędzia do ochrony kapitału

W naszej aplikacji możesz przejąć kontrolę nad tym, ile dokładnie ryzykujesz, dodając zlecenie gwarantowany stop loss do swojej pozycji. Gwarantuje to, że bez względu na okoliczności pozycja zostanie zamknięta na wybranym poziomie stop. Aktywacja zlecenia stop wiąże się z dodatkową opłatą za zagwarantowanie ochrony przed poślizgiem ceny. Dowiedz się więcej o tym, jak zarządzamy Twoimi pieniędzmi.

Jak chronione są Twoje dane

Międzynarodowe standardy bezpieczeństwa

Spełniamy wymagania normy ISO 27001, która jest globalnym standardem bezpieczeństwa informacji, oraz PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard), który pomaga w zapewnieniu środków globalnego bezpieczeństwa danych.

Zabezpieczenia przed cyberzagrożeniami

Używamy najwyższej klasy rozwiązań do ochrony przed atakami, w tym DDoS. Pomaga to zapewnić stabilność i nieprzerwany dostęp do Twojego konta. Nasz wykwalifikowany zespół ds. bezpieczeństwa — zatrudniony w wyniku rygorystycznej selekcji — stale monitoruje systemy, aby szybko wykrywać i reagować na zagrożenia.

Ochrona danych przez cały czas

Twoje dane pozostają zaszyfrowane zarówno podczas przesyłania, jak i przechowywania, za sprawą naszej silnie zabezpieczonej wirtualnej sieci prywatnej opartej na protokole internetowym (IPSec VPN), zabezpieczeniu warstwy transportowej (TLS) i algorytmicznemu szyfrowaniu baz danych. Nasza infrastruktura opiera się na centrach danych i dostawcach usług w chmurze zapewniających wysoki poziom bezpieczeństwa danych.

Pracownicy przeszkoleni pod kątem ochrony klientów

Używamy opartego na domenie protokołu uwierzytelniania wiadomości e-mail, raportowania i zgodności (DMARC), aby zapobiegać oszustwom typu phishing i regularnie szkolimy wszystkich naszych pracowników w zakresie utrzymywania cyberbezpieczeństwa.

Dostęp do danych klientów tylko dla upoważnionych osób

Twoje poufne dane są udostępniane tylko upoważnionym członkom naszego zespołu za sprawą procesów zarządzania tożsamością i dostępem.

