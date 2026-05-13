Czy Capital.com jest bezpieczny?

Twoje bezpieczeństwo jest naszym priorytetem. Poniżej omówimy sposoby ochrony Twoich pieniędzy oraz danych, a także utrzymywania solidnej platformy handlowej, której zaufało już ponad 857,000 klientów z całego świata.
Twoje pieniądze są przechowywane oddzielnie od naszych w najlepszych bankach i nigdy nie biorą udziału w naszych operacjach (z wyjątkiem wybranych klientów profesjonalnych).
Jeśli jesteś klientem detalicznym, masz dostęp do Funduszu Rekompensat dla Inwestorów, który chroni Twoje środki do kwoty 20 000 EUR.
Twoje straty nie mogą przewyższyć salda konta.
Możesz chronić swoje pieniądze za pomocą narzędzi w aplikacji, które automatycznie zamykają aktywne pozycje.
Bezpieczeństwo Twoich danych i transakcji jest wspierane przez stosowane przez nas normy ISO 27001 i PCI DSS.
Możesz mieć pewność, że korzystamy z wiodących na rynku rozwiązań w dziedzinie zabezpieczeń do ochrony Twoich danych.
Podlegamy nadzorowi regulacyjnemu w pięciu jurysdykcjach finansowych na świecie, w tym przez Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC). Oznacza to, że Twoje pieniądze są chronione na wiele sposobów.
Zdeponowane u nas środki są chronione zgodnie z regulacjami UE. Oznacza to, że pieniądze są przechowywane na oddzielnych rachunkach w bankach podlegających nadzorowi regulacyjnemu. Nie możemy w żadnym przypadku wykorzystywać Twoich pieniędzy w ramach naszych operacji. W przypadku niektórych klientów profesjonalnych mogą obowiązywać inne warunki.
Twoje środki są chronione do kwoty 20 000 EUR za pośrednictwem Funduszu Rekompensat dla Inwestorów (ICF) w mało prawdopodobnym przypadku naszej niewypłacalności. Pamiętaj, że nie obejmuje to strat wskutek handlu i dotyczy tylko klientów detalicznych, a nie profesjonalnych.
Zgodnie z wymogami regulacyjnymi Twoje konto jest objęte ochroną przed saldem ujemnym. Oznacza to, że straty z handlu nie mogą nigdy przekroczyć salda Twojego konta.
W naszej aplikacji możesz przejąć kontrolę nad tym, ile dokładnie ryzykujesz, dodając zlecenie gwarantowany stop loss do swojej pozycji. Gwarantuje to, że bez względu na okoliczności pozycja zostanie zamknięta na wybranym poziomie stop. Aktywacja zlecenia stop wiąże się z dodatkową opłatą za zagwarantowanie ochrony przed poślizgiem ceny. Dowiedz się więcej o tym, jak zarządzamy Twoimi pieniędzmi.
Spełniamy wymagania normy ISO 27001, która jest globalnym standardem bezpieczeństwa informacji, oraz PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard), który pomaga w zapewnieniu środków globalnego bezpieczeństwa danych.
Używamy najwyższej klasy rozwiązań do ochrony przed atakami, w tym DDoS. Pomaga to zapewnić stabilność i nieprzerwany dostęp do Twojego konta. Nasz wykwalifikowany zespół ds. bezpieczeństwa — zatrudniony w wyniku rygorystycznej selekcji — stale monitoruje systemy, aby szybko wykrywać i reagować na zagrożenia.
Twoje dane pozostają zaszyfrowane zarówno podczas przesyłania, jak i przechowywania, za sprawą naszej silnie zabezpieczonej wirtualnej sieci prywatnej opartej na protokole internetowym (IPSec VPN), zabezpieczeniu warstwy transportowej (TLS) i algorytmicznemu szyfrowaniu baz danych. Nasza infrastruktura opiera się na centrach danych i dostawcach usług w chmurze zapewniających wysoki poziom bezpieczeństwa danych.
Używamy opartego na domenie protokołu uwierzytelniania wiadomości e-mail, raportowania i zgodności (DMARC), aby zapobiegać oszustwom typu phishing i regularnie szkolimy wszystkich naszych pracowników w zakresie utrzymywania cyberbezpieczeństwa.
Twoje poufne dane są udostępniane tylko upoważnionym członkom naszego zespołu za sprawą procesów zarządzania tożsamością i dostępem.
