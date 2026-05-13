W Capital.com jesteśmy zobowiązani do wspierania zdrowia finansowego, fizycznego i psychicznego naszych klientów, gdzie tylko możemy. Rozumiemy, że handel może być stresujący i może potencjalnie wpływać na zachowanie klienta zarówno na rynkach finansowych, jak i poza nimi. Dlatego ważne jest, aby pamiętać o potencjalnych słabych punktach, takich jak:

- Handel środkami przeznaczonymi na wydatki domowe

- Handel środkami, na których utratę nie możesz sobie pozwolić

- Spędzanie nadmiernej ilości czasu na handlu zamiast na pracy lub spotkaniach z bliskimi

- Lekkomyślne handlowanie bez należytego zarządzania ryzykiem

- Zamartwianie się złymi wynikami handlowymi

- Radzenia sobie z presją związaną z handlem za pomocą leków

Ryzyko wynikające ze słabych punktów

Podatność na zagrożenia może pojawić się w dowolnym momencie podczas handlu, nawet jeśli masz doświadczenie w poruszaniu się po rynkach. Z tego powodu jesteśmy gotowi wspierać wszystkich klientów, którzy zgłaszają nam wątpliwości lub wykazują określone zachowania.

Klienci narażeni na zagrożenia mogą angażować się w jedno lub więcej z poniższych działań:

- Narażanie na ryzyko dobrobytu finansowego swojego lub członków rodziny

- Odrabianie strat za pomocą większych niż zwykle pozycji

- Zadłużanie się w celu finansowania pozycji

- Utrzymywanie w tajemnicy przed rodziną działalności handlowej

Osoby, które podejrzewają, że są narażone na zagrożenia, powinny zadać sobie następujące pytania:

- Czy dbam o swoje zdrowie psychiczne i fizyczne, na przykład stosując dobrą dietę, ćwicząc i robiąc sobie przerwy od rynków?

- Czy handel wpływa na moje nawyki związane ze snem/jedzeniem?

- Czy moja działalność handlowa ma niewłaściwy wpływ na moje relacje z innymi?

- Czy używam leków, aby poradzić sobie ze stratami handlowymi?

- Czy moje wyniki handlowe wpływają na moje poczucie własnej wartości?

- Czy kiedykolwiek miałem myśli samobójcze w wyniku negatywnych wyników handlowych?

Jeśli odpowiedziałeś twierdząco na którekolwiek z powyższych pytań, możesz skontaktować się z nami w sposób poufny.

Co zrobić, jeśli jesteś narażony na zagrożenia

W Capital.com stosujemy szereg środków mających na celu rozpoznanie niektórych oznak podatności na zagrożenia. W przypadku, gdy aktywność na koncie użytkownika powoduje ostrzeżenie, nasz system oznaczy takie zdarzenie, a nasi przedstawiciele skontaktują się z nim w celu omówienia potencjalnej podatności na zagrożenia, a także poinformują o środkach, które mogą poprawić sytuację użytkownika.

Nie jesteśmy w stanie rozpoznać i monitorować wszystkich zachowań, które potencjalnie narażają na zagrożenia. Jeśli potrzebujesz wsparcia w wyniku zmiany swojego zachowania handlowego, służymy pomocą, ale ważne jest, abyś jak najszybciej zgłosił to naszemu zespołowi wsparcia. Niezależnie od tego, czy Twoje praktyki zarządzania ryzykiem uległy pogorszeniu, czy też nie czujesz się komfortowo z powodu tego, ile czasu zajmuje Ci handel, możesz polegać na bezpiecznym, wspierającym środowisku, aby zgłosić swoje obawy.

Opcjonalnie istnieje możliwość tymczasowego lub stałego zawieszenia konta, a użytkownik może poprosić o reaktywację, jeśli poczuje się bardziej komfortowo w swoich nawykach handlowych. Ponadto zapewnimy ci zasoby, które mogą połączyć cię z potrzebną pomocą i w razie potrzeby zmienić twój stan psychiczny.

Czy zaszła pomyłka?

Twoje konto mogło zostać błędnie oznaczone; na przykład, jeśli nie zaktualizowałeś ostatnio zadeklarowanego majątku. W takim przypadku prosimy o wyjaśnienie tej kwestii z naszym zespołem wsparcia, a my postaramy się jak najszybciej rozwiązać tę sytuację