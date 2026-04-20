Towary i indeks VIX

W naszej firmie można handlować zarówno cenami spot towarów (zwanymi czasem „towarami bezterminowymi”), jak i kontraktami terminowymi na towary.

Jak wyceniamy rynki kontraktów terminowych na towary

Wyceniamy nasze kontrakty terminowe na towary, dodając nasz spread do ceny rynkowej instrumentu bazowego. Cena, po której handlujesz, już zawiera spread.

Spready mogą się zmieniać. Najnowsze dane można sprawdzić w aplikacji lub na platformie internetowej, gdzie dostępne są szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych rynków.

Giełdy, z których pozyskujemy nasze ceny kontraktów terminowych na towary, to:

Ropa Brent: ICE Futures Europe

Emisja dwutlenku węgla: ICE Futures Europe

Ropa naftowa: Nowojorska Giełda Towarowa (NYMEX)

Kakao US: ICE Futures US

Gaz ziemny Nowojorska Giełda Towarowa (NYMEX)

Wszystkie umowy wygasają w określonych przyszłych terminach i są rozliczane gotówkowo, więc nigdy nie odbierzesz towaru.

Jak wyceniamy rynki towarów spot

Ustalamy ceny dla naszych rynków towarowych na rynku spot, korzystając z dwóch najbliższych kontraktów terminowych na towar, ponieważ są one zazwyczaj najczęściej handlowane.

Z biegiem czasu nasza cena bezterminowa stopniowo zmienia się z ceny najbliższego kontraktu na następny, aby uniknąć konieczności ustalania daty wygaśnięcia (czasami nazywanej datą rolowania).

W naszym systemie:

Ten „kontrakt na najbliższy miesiąc” (który wygasa najwcześniej) nazywa się 'A'.

Ten „kontrakt z terminem realizacji w poprzednim miesiącu" (który wygasa jako drugi) nazywamy „B".

Nasza cena (P0 i P1 na diagramie poniżej) stopniowo przesuwa się od ceny 'A' w kierunku ceny 'B' pomiędzy tymi dwoma punktami wygaśnięcia.

Cena ‚B‘ może być wyższa lub niższa niż cena ‚A‘, chociaż w poniższym przykładzie jest wyższa.

Kiedy wygasa kontrakt „A” z najbliższym terminem realizacji, przechodzimy do kolejnego zestawu kontraktów. To oznacza, że 'B' staje się nowym 'A', a umowa, która wygasa po nowym 'A', staje się nowym 'B'. Ten proces trwa, więc zawsze istnieje płynne przejście z jednego kontraktu do następnego.

Oznacza to, że gdy przechodzimy, nasze ceny będą oparte w 100% na kontrakcie z pierwszego miesiąca, a następnie będą się poruszać w sposób liniowy w kierunku kontraktu na kolejny miesiąc.

Handlując tymi (jak i innymi rynkami), zapłacisz za koszt przechowywania overnight, który ma dwie części:

Opłatę administracyjną: To jest stała opłata w wysokości 0,01096% pobierana codziennie. Codzienna korekta skłądki: Odzwierciedla to codzienne zmiany naszych cen od najbliższego miesiąca (A) do ostatniego miesiąca (B). Zapłacisz lub otrzymasz tę korektę, w zależności od kierunku twojej transakcji.

Gdy różnica cen między A a B jest większa, codzienna korekta również jest większa.

Różnica w cenie między dwoma kontraktami może się znacznie różnić w zależności od warunków rynkowych, najbardziej oczywiście w towarach, które są dotknięte sezonowym popytem (np. gaz ziemny).

Codzienna korekta składki

Codzienna korekta składki stosowana do pozycji towarowych na rynku ma neutralny wpływ na Twój zysk i stratę – nie jest to opłata handlowa ani koszt. Jego celem jest usunięcie efektu sezonowych wahań cen towarów, zapewniając, że cena spot, po której handlujesz, pozostaje ciągła i nigdy nie wygasa.

Oto przykład z rzeczywistymi cenami gazu ziemnego, towaru o różnych cenach dla kontraktów wygasających co miesiąc w przyszłości. Możesz zobaczyć względną zmianę wartości każdego miesięcznego kontraktu na drugim wykresie. Te zmiany są spowodowane sezonową podażą i popytem, a nie oczekiwaniami rynku co do przyszłych cen. Innymi słowy, gaz ziemny zazwyczaj kosztuje więcej w zimie niż latem.

Porównując Miesiąc 2 i Miesiąc 3, możemy zobaczyć, że istnieje duża różnica w cenach (znana jako 'wartość godziwa'):

Data ważności Okres Cena 30 Dni 2M 3.938 64 Dni 3M 4.221 Róznica 0.283

Jeśli spojrzymy na to, jak ta cena zmienia się codziennie między tymi dwoma punktami, możemy obliczyć korektę wartości godziwej, która byłaby stosowana jako codzienna korekta składki. Ponieważ Miesiąc 2 jest niższy niż Miesiąc 3, cena wyceny towaru na rynku spotowym będzie naturalnie rosła każdego dnia w zgodzie ze zmianą wartości godziwej.

Aby zrekompensować ten wpływ na otwarte pozycje, równoważna korekta jest odejmowana od kont posiadających długie pozycje. Dla krótkich pozycji ta sama kwota jest naliczana. Ogólny efekt dostosowania wartości godziwej na zarówno cenę wyceny, jak i saldo konta wynosi zero.

Liczba Dni Zmiana dzienna 34 0.00832

Długi wynik Kwota Z/S 0.00832 Korekta -0.00832 Efekt netto

Krótki wynik Kwota Z/S -0.00832 Korekta 0.00832 Efekt netto

Codzienna korekta składek jest konieczna, aby odzwierciedlić zmiany w wartości godziwej, a my stosujemy zaktualizowaną wartość godziwą każdego dnia tuż przed czasem zamknięcia handlu w każdej towarze. Możesz zobaczyć efekt nowej wartości godziwej zastosowanej do towaru spotowego bezpośrednio na wykresach platformy, jak pokazano w poniższym przykładzie.

Codzienna korekta składki nie jest kosztem ani opłatą – jest to korekta, która sprawia, że Twoje zyski i straty nie ulegają zmianom wynikającym z codziennych zmian wartości godziwej pozycji towarowych na rynku kasowym.