Kalkulator handlu CFD

Obliczaj łatwo hipotetyczne zyski i straty na naszym bezpłatnym kalkulatorze zysków CFD.

Czym jest kalkulator CFD?

Kalkulator CFD jest narzędziem umożliwiającym obliczanie hipotetycznego zysku lub straty z transakcji CFD na podstawie historycznych cen. Narzędzie wyznacza potencjalny zysk lub stratę w przypadku ruchu ceny w obu kierunkach z uwzględnieniem poziomu dźwigni aktywa i wybranego rozmiaru transakcji.

Nasz kalkulator przedstawia potencjalny dochód z transakcji otwartych i zamkniętych w ciągu ostatnich 30 dni.

Jak korzystać z naszego kalkulatora CFD

Wykonaj poniższe kroki, aby obliczyć zysk i stratę z hipotetycznej transakcji CFD.

Krok 1

Wprowadź hipotetyczne daty otwarcia i zamknięcia pozycji.

Krok 2

Wybierz aktywo, poziom dźwigni i rozmiar transakcji.

Krok 3

Wybierz krótką lub długą pozycję.

Krok 4

Poznaj hipotetyczny zysk lub stratę z transakcji.

Kalkulator handlu

Korzystając z poniższego kalkulatora, uzupełnij wybrane aktywa, poziom dźwigni i rozmiar z transakcji, aby obliczyć hipotetyczny zysk i stratę w określonym przedziale czasu. 

Uwaga: kalkulator nie uwzględnia opłat overnight i kosztów spreadu, ani żadnych innych opłat mających zastosowanie do pozycji. Inwestor powinien rozważyć wpływ takich dodatkowych kosztów na potencjalny zysk. Kalkulator nie uwzględnia także stosunku kapitału do depozytu zabezpieczającego, który w warunkach rzeczywistych należy monitorować przez cały czas.

Wyniki historyczne nie są niezawodnym wskaźnikiem przyszłych rezultatów.

Przelicznik nie uwzględnia żadnych kosztów finansowania pozycji utrzymywanych przez noc ani kosztów spreadu zastosowanych do pozycji. Traderzy powinni rozważyć wpływ takich kosztów na potencjalne zycki. Odwiedź naszą stronę opłaty i prowizje aby uzyskać więcej informacji.

Zalety korzystania z kalkulatora CFD

Poniżej przedstawimy potencjalne zastosowania kalkulatora CFD w handlu.

Proste obliczenia zysku i straty

Obliczaj łatwo hipotetyczne zyski lub straty (bez uwzględnienia opłat).

Zrozum swój potencjał zysku lub straty

Ustal komfortowy poziom zysków i strat na podstawie potencjalnych rezultatów.

Ogólna wygoda

Łatwe w obsłudze, darmowe narzędzie do analizy długich i krótkich pozycji.

Jak zacząć handlować

Zacznij handel kontraktami CFD na naszej nagradzanej*, intuicyjnej platformie już dziś. Zyskaj dostęp do ponad 3000 rynków, zaawansowanych narzędzi i dedykowanej obsługi, wykonując kilka łatwych kroków.

  • Krok 1Utwórz konto i prześlij swoje dokumenty do weryfikacji.
  • Krok 2Po zatwierdzeniu konta wpłać pierwszy depozyt.
  • Krok 3Przeanalizuj i wybierz swój rynek.
  • Krok 4Zacznij handlować na platformie internetowej lub w aplikacji.

*Capital.com otrzymał nagrody TradingView w kategoriach „Najbardziej innowacyjna technologia” i „Najlepszy broker forex” w 2022 roku. Otrzymaliśmy również tytuł „Najlepsza platforma dla nowych inwestorów” w konkursie Investors' Chronicle Investment Awards 2022. Przedstawione informacje dotyczą Capital Com Group.

**Kalkulator CFD jest przeznaczony wyłącznie do celów poglądowych. Ceny są oparte na danych historycznych. Wyniki historyczne nie są niezawodnym wskaźnikiem przyszłych rezultatów.

Częste pytania

Jak działa kalkulator CFD?

Kalkulator CFD przetwarza zmienne, takie jak rozmiar pozycji i poziom dźwigni, aby obliczyć zysk i stratę z hipotetycznej transakcji na kontraktach CFD. Zacznij od wpisania daty otwarcia i zamknięcia pozycji na wybranym aktywie. Określ poziom dźwigni i rozmiar transakcji, a następnie wybierz długą lub krótką pozycję. Kalkulator wskaże hipotetyczny zysk, jeżeli rynek przesunie się zgodnie z kierunkiem pozycji, lub stratę, jeżeli rynek przybierze niekorzystny obrót.

Dlaczego warto korzystać z kalkulatora CFD?

Kalkulator CFD może być pomocny w planowaniu i szlifowaniu strategii handlu. Przykładowo, umożliwia on sprawdzenie potencjalnych zysków lub strat przed zajęciem pozycji na określonym aktywie. Kalkulator CFD może ułatwić wybór optymalnego rozmiaru zlecenia i poziomu dźwigni przed otwarciem pozycji.

Czy kalkulator CFD obsługuje zarówno długie, jak i krótkie pozycje?

Tak, kalkulator CFD obsługuje długie i krótkie pozycje.

W jakim stopniu dokładne są kalkulatory CFD?

Nasz kalkulator handlu CFD został zaprogramowany w celu dostarczania dokładnych obliczeń dla hipotetycznych transakcji na podstawie danych wejściowych. Niemniej, narzędzie oferuje jedynie szacunkowe wyliczenia, przez co nie należy ich traktować jako miarodajne prognozy przyszłych rezultatów. Ponadto kalkulator nie uwzględnia kosztów takich jak spready i opłaty overnight, co oznacza, że użytkownik musi samodzielnie ocenić ich rolę w hipotetycznych wyliczeniach.  Kalkulator nie bierze też pod uwagę stosunku kapitału do depozytu zabezpieczającego, który należy stale monitorować w trakcie utrzymywania pozycji.