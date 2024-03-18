Obligacje i kontrakty terminowe na obligacje

Czym jest handel obligacjami?

Handel obligacjami polega na spekulowaniu zmianami cen papierów dłużnych emitowanych przez rządy lub przedsiębiorstwa, takich jak obligacje skarbowe USA, brytyjskie Gilts i niemieckie Bundy. Instrumenty te są w istocie pożyczkami udzielanymi przez inwestorów emitentom, którzy zobowiązują się do spłaty kwoty głównej wraz z odsetkami w określonym czasie.

Ceny obligacji mogą ulegać zmianom w reakcji na decyzje dotyczące stóp procentowych, dane dotyczące inflacji, zmiany ratingów kredytowych oraz ogólne nastroje gospodarcze.

Zamiast kupować obligacje bezpośrednio, możesz handlować kontraktami CFD na obligacje spotowe lub kontraktami CFD na obligacje terminowe.

Kontrakty CFD na obligacje typu spot odzwierciedlają aktualne notowania na rynku obligacji bazowych. Można również handlować na wybranych rynkach kasowych obligacji, korzystając z opcji typu knock-out.

Kontrakty CFD na obligacje śledzą kontrakty terminowe powiązane z obligacjami rządowymi, odzwierciedlając oczekiwania rynku dotyczące stóp procentowych i sytuacji gospodarczej do ustalonego terminu wygaśnięcia. Opcje typu knock-out nie są dostępne w przypadku kontraktów terminowych na obligacje.

Oba formaty pozwalają spekulować na zmianach cen obligacji bez konieczności posiadania samych obligacji.

Dlaczego warto inwestować w obligacje?

Rynki obligacji mogą stanowić sposób na dywersyfikację strategii inwestycyjnej poza akcje lub indeksy. Ponieważ rynek obligacji skarbowych charakteryzuje się zazwyczaj mniejszą zmiennością, inwestorzy często wykorzystują je do zarządzania ryzykiem lub zabezpieczania innych pozycji.

Ceny obligacji wykazywały w przeszłości ogólną tendencję do zmian w kierunku przeciwnym do zmian stóp procentowych – gdy stopy procentowe rosną, ceny obligacji często spadają i odwrotnie. Ta odwrotna zależność może stwarzać potencjalne możliwości wykorzystania nastrojów panujących w bankach centralnych oraz cykli gospodarczych w handlu. Jednak relacja ta może być nieprzewidywalna, zwłaszcza w okresach napięć na rynku. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników.

Handel obligacjami w ramach kontraktów CFD umożliwia również zajmowanie pozycji długich lub krótkich, co oznacza, że można spekulować na wzrost lub spadek cen obligacji – bez konieczności kupowania całej obligacji lub czekania na jej wykup. Kontrakty typu knock-out oferują inne podejście: umożliwiają zawieranie transakcji na rynkach kasowych obligacji z wbudowanymi limitami ryzyka i z góry ustalonymi kosztami, przy jednoczesnym zachowaniu pełnej ekspozycji rynkowej.

Niezależnie od tego, czy reagujesz na decyzje dotyczące stóp procentowych, śledzisz dane dotyczące inflacji, czy też reagujesz na wydarzenia geopolityczne, nasza platforma zapewnia narzędzia umożliwiające przejrzyste inwestowanie na rynkach obligacji.

Uzyskaj dostęp do rynków obligacji państwowych, takich jak amerykańskie obligacje skarbowe, brytyjskie obligacje skarbowe (Gilts), niemieckie obligacje skarbowe (Bundy) oraz obligacje strefy euro, dostępne w formie kontraktów CFD na obligacje typu spot oraz kontraktów CFD na obligacje typu futures

Handluj na wybranych rynkach obligacji kasowych z opcjami typu knock-out. Opcje typu knock-out nie są dostępne w przypadku kontraktów terminowych na obligacje

Ceny i dane rynkowe w czasie rzeczywistym, z przejrzystymi spreadami i bez prowizji (obowiązują inne opłaty)

Zaawansowane wykresy, powiadomienia o zmianach cen oraz wbudowane narzędzia do zarządzania ryzykiem, które pomagają monitorować zmiany na rynku i zarządzać ryzykiem*

*Realizacja zleceń stop-loss nie jest gwarantowana. W przypadku aktywacji zleceń z gwarantowanym zamknięciem pobierana jest opłata.