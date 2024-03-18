Poznaj nasze platformy handlowe 

Począwszy od naszej intuicyjnej platformy przeglądarkowej i płynnie działającej aplikacji, a na MT4 i TradingView kończąc, możesz wybrać platformy handlowe, które najlepiej odpowiadają Twoim preferencjom.

Nasza platforma internetowa

Handluj na przystępnej platformie z zaawansowanymi narzędziami i wieloma przydatnymi funkcjami.

Wygodny, intuicyjny interfejs

Wszystkie potrzebne narzędzia wtedy, kiedy ich potrzebujesz. Przełączaj płynnie między przejrzystymi wykresami, nielimitowanymi listami obserwowanych, czatem na żywo i innymi funkcjami bez jakichkolwiek utrudnień lub opóźnień.

Innowacyjne narzędzia analizy

Od Wstęg Bollingera® po MACD, rozwijaj swoje umiejętności analizy z pomocą ponad 75 intuicyjnych wskaźników technicznych i szerokiej gamy przyborów do edycji sześciu typów wykresów.

Nielimitowane listy obserwowanych

Grupuj ulubione rynki w listy i monitoruj ich wyniki bezpośrednio po zalogowaniu na platformie.
Nasza aplikacja do handlu

Wypróbuj naszą płynnie działającą aplikację do wykonywania transakcji w dowolnym miejscu i czasie.

Płynna nawigacja 

Korzystaj wygodnie z funkcji naszej platformy, przełączając jednym stuknięciem między biletami transakcyjnymi, cenami aktywów i listami obserwowanych.

Alerty cenowe

Wykorzystaj każdą okazję transakcyjną i otrzymuj natychmiastowe powiadomienia, gdy cena aktywa osiągnie Twój wskazany poziom.

Inteligentne kanały aktualności

Niezależnie od tego, gdzie przebywasz, masz stały dostęp do najważniejszych aktualności wpływających na wybierane przez Ciebie rynki.
Platforma TradingView

Połącz swoje konto z TradingView i odkryj nowy komfort handlu.

Ekskluzywne, znane na całym świecie wykresy

Wspieraj swoje decyzje wysoce interaktywnymi, elastycznymi, przystosowanymi do urządzeń mobilnych wykresami w połączeniu z ponad 50 narzędziami edycji.

Analiza finansowa:

Wzmocnij swoje pozycje fundamentalnymi polami i współczynnikami, sprawozdaniami finansowymi, analizami wycen i historycznymi danymi spółek.

Dołącz do żywej sieci użytkowników 

Dołącz do międzynarodowej społeczności podobnie myślących użytkowników i wymieniaj się z nimi strategiami handlu w trakcie streamów na żywo oraz na czacie.
Platforma MT4

Handluj w MetaTrader 4 ze wsparciem zaawansowanej analizy technicznej.

Zyskaj dostęp do cennych danych rynkowych

Korzystaj z cen aktualizowanych na żywo, historycznych wykresów i danych wspomagających proces analizy.

Wybieraj z zestawu dodatkowych narzędzi

Rozwijaj swoje umiejętności techniczne z dodatkowymi narzędziami dla inteligentnego inwestora, w tym 30 popularnymi wskaźnikami i 24 obiektami analitycznymi.
Co mówią o nas w branży 1

Nasze intuicyjne produkty, pomocny zespół obsługi i nieustanne innowacje wielokrotnie zdobyły uznanie czołowych autorytetów w branży. Oto tylko kilka naszych ostatnich wyróżnień.
BrokerChooser
Najlepszy broker CFD (2026)
Trading.de
Najlepsza platforma handlowa (2025)*
Good Money Guide
Najlepsze konto handlowe: plebiscyt użytkowników (2025)
ForexBrokers.com
Najlepsi w kategorii: Prowizje i opłaty (2025)
ForexBrokers.com
Najlepsi w kategorii: Łatwość użytkowania (2025)
ForexBrokers.com
Najlepsi w kategorii: Handel kryptowalutami (2025)
ForexBrokers.com
Najlepsi w kategorii: Edukacja (2025)
ForexBrokers.com
Najlepsi w kategorii: Broker TradingView (2025)
Online Money Awards
Najlepsza ogólna platforma handlowa (2024)
Finder Forex Trading Platform Award
Najbardziej ekonomiczna platforma do obrotu walutami (2024)
Finder Forex Trading Platform Award
Najlepsza platforma do handlu na rynku Forex dla początkujących (2024)
Investors' Chronicle & Financial Times
Wyróżniona 5 gwiazdkami aplikacja (2024)
Investors' Chronicle & Financial Times
Wyróżniony 5 gwiazdkami dostawca kontraktów CFD (2024)
Investors' Chronicle & Financial Times
Wyróżniona 5 gwiazdkami selektywna platforma (2024)
ForexBrokers.com
Najlepsi w swojej klasie: prowizje i opłaty (2024)
ForexBrokers.com
Najlepsi w swojej klasie: łatwośc obsługi (2024)
ForexBrokers.com
Najlepsi w swojej klasie: edukacja (2024)
ForexBrokers.com
Najlepsi w swojej klasie: platforma dla początkujących (2024)
Online Money Awards
Najlepszy dostawca CFD (2023)
Good Money Guide
Najlepsza aplikacja handlowa (2023)
ForexBrokers.com
Najszybciej rozwijający się broker (2023)

Opinie i oceny użytkowników

Przeczytaj opinie naszych klientów1, niezależnie od ich poziomu doświadczenia.
2024-06-07
M***** S********

Działa ok prawie żadnych zastrzeżeń szybkie wypłaty i wpłaty porostu ok

2024-03-18
A*** R*****

Dopiero się uczę ale widzę że ta aplikacja jest prosta i łatwa w obsłudze już na wersji demo zarobiłem kilkanaście zł polecam bardzo

2025-02-15
M****** G

Jak na start z inwestowaniem w giełdę, to jest dobry wybór

2025-03-03
T***** W************

Daje możliwość poznania jak działa rynek

2024-04-16
P********* M****

Działa i to się liczy. Obsługa pomaga zawsze na czas.

2024-12-27
E******* B******-S*****

Świetna platforma do tredingu polecam

2025-07-06
P**** M*****

łatwa w obsłudze aplikacja dla inwestorów

2025-06-02
M*****

Naprawdę polecam capitala nawet przy tylu innych apek. Warto spróbować.

2025-02-05
A****** C**********

Przejrzyste wykresy, łatwe intuicyjne menu

2025-02-11
R****

Bardzo polecam tą platformę. Bardzo profesjonalne podejscie pracowników szczególnie Pani Iwony. Zawsze mogę na nią liczyć w każdej problematycznej dla mnie sprawie.

Wyświetlanie naszych 4 i 5-gwiazdkowych recenzji. Konkretne dane użytkownika pozostały celowo anonimowe, aby chronić jego prywatność zgodnie z wymogami RODO.

Częste pytania

Czym jest platforma handlowa?

Platforma handlowa to internetowy interfejs umożliwiający zajmowanie pozycji na finansowych instrumentach pochodnych, takich jak kontrakty CFD. Zajmując długą lub krótką pozycję na instrumentach powiązanych z różnymi klasami aktywów, takimi jak kryptowaluty, akcje, walutyindeksy oraz towary, możesz spekulować na zmianach ceny tysięcy rynków bazowych. 

Wśród funkcji naszej platformy wymienić można zintegrowane aktualności ze świata finansów, bogaty zasób narzędzi analizy technicznej, które ułatwiają podejmowanie decyzji w oparciu o historyczne zachowania cen, a także nieograniczone listy obserwowanych zapewniające maksymalną kontrolę nad utrzymywanymi pozycjami.

Czym jest aplikacja handlowa?

Aplikacja handlowa to narzędzie na smartfony i tablety, które umożliwia wykonywanie transakcji na różnych aktywach finansowych, takich jak akcje, waluty i towary. 

Prosta w obsłudze aplikacja Capital.com zapewnia dane rynkowe w czasie rzeczywistym, intuicyjne narzędzia do tworzenia wykresów, szybkie składanie zleceń, opcje zarządzania portfelem i inne przydatne funkcje. Możesz korzystać z elastyczności i wygody wykonywania transakcji na urządzeniach iOS i Android z dowolnego miejsca, gdzie możliwa jest łączność z Internetem, posiłkując się inteligentnie wyselekcjonowanymi aktualnościami przy podejmowaniu decyzji na rynkach.

Czym jest MT4?

MT4, czyli MetaTrader 4, to popularna platforma handlowa ciesząca się uznaniem zarówno doświadczonych, jak i początkujących inwestorów. Platforma oferuje przejrzysty interfejs do obrotu różnymi instrumentami finansowymi, w tym walutami, indeksami oraz akcjami.

MT4 zapewnia również zaawansowane narzędzia do tworzenia wykresów, szeroki wybór wskaźników technicznych, funkcje zautomatyzowanego handlu oraz dane rynkowe dostarczane w czasie rzeczywistym. Możesz łatwo połączyć swoje konto Capital.com z MT4, aby zyskać dostęp do wszystkich funkcji usprawniających obsługę transakcji z dowolnego miejsca na świecie.

Czym jest TradingView?

TradingView to popularna platforma do tworzenia wykresów i analiz z dodatkowym aspektem społecznościowym. Jej prosty interfejs pozwala inwestorom korzystać z zaawansowanych narzędzi do generowania wykresów, wskaźników technicznych i innych narzędzi, a także analizować i wizualizować dane rynkowe dotyczące różnych klas aktywów. Warstwa społecznościowa TradingView umożliwia dzielenie się pomysłami, strategiami i analizami z globalną społecznością inwestorów, wprowadzając element współpracy w handlu.

Dlaczego warto wybrać Capital.com? Nasze statystyki mówią same za siebie.

Grupa Capital.com
857K+
Aktywne konta
5K+
Dostępne instrumenty
24/7
Obsługa klienta
100
Wskaźników technicznych

Przedstawione informacje dotyczą Capital Com Group.

* Porównanie 20 najlepszych platform handlowych (Lista Najlepszych 2026)