Podstawy handlu akcjami

Potrzebujesz wglądu w rynek akcji? Oto zbiór najważniejszych informacji ze świata kupna i sprzedaży akcji.

Na czym polega handel akcjami?

Handel akcjami to proces kupna i sprzedaży akcji spółek w nadziei na wygenerowanie zysków z fluktuacji cen. Akcje można kupować i sprzedawać bezpośrednio na giełdzie lub spekulować na pozagiełdowych (OTC) instrumentach pochodnych opartych na ich cenie.

Gracze giełdowi z reguły skupiają się na czerpaniu zysków z krótkoterminowych ruchów rynku. Mogą oni kupować akcje, jeśli przewidują wzrost ich ceny, przetrzymywać je przez krótki czas, a następnie sprzedać po zwyżce rynku. To podejście różni się od tradycyjnego inwestowania w akcje, które zakłada kupno i długoterminowe przetrzymywanie akcji. Podobnie jak w przypadku wszystkich produktów spekulacyjnych i inwestycyjnych, szansa na zysk wiąże się z możliwością poniesienia straty.

Dlaczego warto handlować na akcjach?

Akcje należą do najpopularniejszych rynków do handlu. Oferują możliwość uzyskania ekspozycji na wyniki indywidualnych spółek, jak również szerszych światowych gospodarek. Handel kontraktami CFD lub opcjami knock-out na akcje umożliwia zajmowanie zarówno długich, jak i krótkich pozycji bez konieczności fizycznego nabycia aktywów bazowych.

Istnieje również możliwość skorzystania z mechanizmu dźwigni finansowej do zwiększenia ekspozycji. Dźwignia może spotęgować potencjalne zyski tak samo jak straty w oparciu o pełną wartość pozycji.

Dlaczego warto handlować na akcjach w Capital.com?

Wykonuj transakcje w odpowiednich momentach i dopracuj swoją analizę z naszą gamą inteligentnych narzędzi analizy technicznej.

Oferujemy kontrakty CFD i opcje knock-out na 4,000 akcje, zapewniając ekspozycję na ruchy cenowe bez konieczności zakupu aktywów bazowych. Umożliwiamy również obrót akcjami głównych amerykańskich spółek w rozszerzonych godzinach, tak abyś mógł spekulować na zmianie cen wokół sprawozdań finansowych publikowanych zwykle po zamknięciu sesji.

Identyfikuj potencjalne punkty wejścia i wyjścia z pomocą naszych inteligentnych narzędzi tworzenia wykresów i ustaw alerty cenowe z powiadomieniami o istotnych ruchach rynku. Chroń się przed konsekwencjami niekorzystnych ruchów rynków dzięki wachlarzowi narzędzi zarządzania ryzykiem, w tym kroczącym stopom, które pozwalają zabezpieczać zyski i zapobiegać stratom.*

*Zlecenia stop loss mogą nie być gwarantowane.