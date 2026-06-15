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Najczęściej wybierane akcje

Zapoznaj się z najbardziej aktywnymi akcjami dnia — najpopularniejszymi akcjami, którymi handlują nasi klienci za pośrednictwem kontraktów CFD. 

Akcje: najczęściej wybierane

Zapoznaj się z najczęściej wybieranymi dziś akcjami. Czy wpiszą się one w Twoją strategię handlu?
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Ceny akcji są orientacyjne i mogą różnić się od aktualnych cen rynkowych.

Przewodnik po najczęściej wybieranych akcjach

Jakie są najlepsze światowe akcje?

„Najlepsze światowe akcje” pochodzą zazwyczaj od spółek, które mają na koncie solidne wyniki. Oznacza to silne fundamenty finansowe, stałe zyski dla akcjonariuszy oraz wysoką kapitalizację rynkową. 

Najlepsze akcje na świecie będą stale ulegać zmianie w zależności od szeregu czynników wpływających na kapitalizację rynkową. Mogą to być zmiany wewnętrzne, takie jak przetasowania kadry kierowniczej lub wprowadzenie nowych produktów, lub zewnętrzne, jak np. wydarzenia geopolityczne lub niedobory materiałów. W związku z tym każda statyczna lista „najlepszych światowych akcji” może dość łatwo stać się nieaktualna. 

W tabeli powyżej można sprawdzić, jakie akcje są najchętniej wybierane przez naszych klientów. Znani giganci często pojawiają się w głównych światowych indeksach, takich jak US 500, UK 100 lub Japan 225

Czym są akcje w obrocie publicznym?

Akcje w obrocie publicznym są jednostkami własności w spółce. Są one udostępniane do kupna i sprzedaży dla ogółu inwestorów na giełdach papierów wartościowych, takich jak giełda nowojorska (NYSE) czy londyńska (LSE). 

W ten sposób zarówno osoby prywatne, jak i instytucje mogą inwestować w spółki i posiadać ich udziały. Celem tych zabiegów jest wpływ na zarządzanie spółką poprzez prawo głosu, uzyskiwanie wypłat z dywidend lub po prostu spekulowanie na cenach akcji. Z drugiej strony, spółki oferują swoje akcje za pośrednictwem giełd, aby uzyskać dostęp do kapitału od szerokiego grona inwestorów na wsparcie rozwoju, innowacji i przekształceń operacyjnych.

Jakie akcje mają największy wolumen obrotu?

Akcje o największym wolumenie to te, które są najczęstszym przedmiotem obrotu na giełdach papierów wartościowych, co odzwierciedla duże zainteresowanie inwestorów. Akcje te zwykle należą do dużych korporacji, o których często mówi się w mediach, takich jak Apple, Tesla lub Amazon.