21 ram czasowych, 38+ wbudowanych wskaźników i 44 obiekty analityczne
64-bitowa, wielowątkowa architektura dla większej stabilności i szybkości wykonania
Wsparcie dla handlu algorytmicznego za pomocą kont EA i środowiska programistycznego MQL5
Zbuduj i dostosuj własne wskaźniki, skrypty i roboty handlowe
Sześć typów zleceń, w tym zlecenia kupna stop-limit i zlecenia sprzedaży stop-limit
Wykonanie w czterech trybach – natychmiastowym, rynkowym, na żądanie i wymiany – aby dopasować do twojego stylu handlu
Konfiguracja MetaTrader 5 na Capital.com zajmuje zaledwie kilka minut.
|
Funkcja
|
MT5
|
MT4
|
Ramy czasowe
|
21
|
9
|
Wskaźniki techniczne
|
Ponad 80
|
30
|
Kalendarz ekonomiczny
|
✔️
|
❌
|
Tester strategii
|
Wielowątkowy
|
Jednowątkowy
|
Zabezpieczenie
|
✔️
|
✔️
|
Klasy aktywów
|
Więcej (w tym. akcje, ETF-y)
|
Forex i kontrakty CFD
MetaTrader 5 (MT5) to platforma handlowa obsługująca wiele aktywów, znana z zaawansowanych narzędzi do tworzenia wykresów, szybkiego wykonywania zleceń oraz wsparcia dla handlu algorytmicznego. Jest używane na całym świecie przez traderów szukających większej kontroli i dostosowania w swoich strategiach.
Zacznij od pobrania MT5 na swoje urządzenie (Mac, Windows, mobilne lub web). Zaloguj się za pomocą swoich danych logowania do Capital.com, a następnie zapozanaj się z narzędziami platformy – skonfiguruj wykresy, dodaj wskaźniki i składaj zlecenia bezpośrednio z interfejsu.
Po zalogowaniu wybierz swój rynek, wybierz typ zamówienia (rynkowe lub oczekujące), ustaw rozmiar transakcji i kliknij Kup lub Sprzedaj. MT5 obsługuje sześć typów zleceń oczekujących, poziomy stop-loss i take-profit oraz handel jednym kliknięciem dla szybszej realizacji.