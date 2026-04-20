Połącz narzędzia MetaTrader, które znasz, z naszym nagradzanym serwisem, wąskimi spreadami i wyjątkowym dostępem do wszystkich klas aktywów.

W jaki sposób Capital.com wprowadza MT5 na wyższy poziom

MT5 obsługiwany przez Capital.com

Handluj na zaufanej, nowoczesnej platformie MT5 – wspieranej przez nasze przejrzyste ceny, wielojęzyczne wsparcie i szeroki dostęp do rynku.

Nagrodzone kontrakty CFD na kryptowaluty

Zwycięzca w kategorii „Najwięcej kryptowalut” i „Najlepszy handel kryptowalutami” podczas rozdania nagród ForexBrokers.com Awards 2025. Uzyskaj dostęp do jednej z największych ofert kontraktów CFD na kryptowaluty dostępnych na platformie MT5.

Maksymalny potencjał automatyzacji

Uzyskaj pełny dostęp do Doradców Ekspertów (EAs) – bez ograniczeń. Ciesz się pełną swobodą w automatyzacji swojej strategii, testowaniu historycznych danych i handlu na własnych zasadach.

Ogromny zakres aktywów

100 forex pairs, 30 cryptocurrencies, 30 commodities, 20 indeksy i wybrane akcje
Uzyskaj dostęp do specyfikacji kontraktu MT5 PDF

Dlaczego traderzy wybierają MetaTrader 5

MetaTrader 5 (MT5) to szybka, elastyczna platforma handlowa dla forex, akcji, indeksów, kryptowalut i towarów. Oferuje zaawansowane wykresy, więcej typów zleceń i głębszą personalizację niż MT4.

21 ram czasowych, 38+ wbudowanych wskaźników i 44 obiekty analityczne

64-bitowa, wielowątkowa architektura dla większej stabilności i szybkości wykonania

Wsparcie dla handlu algorytmicznego za pomocą kont EA i środowiska programistycznego MQL5

Zbuduj i dostosuj własne wskaźniki, skrypty i roboty handlowe

Sześć typów zleceń, w tym zlecenia kupna stop-limit i zlecenia sprzedaży stop-limit

Wykonanie w czterech trybach – natychmiastowym, rynkowym, na żądanie i wymiany – aby dopasować do twojego stylu handlu

Połącz swoje konto Capital.com z MT5

Konfiguracja MetaTrader 5 na Capital.com zajmuje zaledwie kilka minut.

Krok 1

Otwórz swoje konto na Capital.com, aby włączyć MT5 (upewnij się, że jesteś już zweryfikowany do handlu).

Krok 2

Utwórz swoje konto MT5 w naszej aplikacji lub na platformie internetowej, postępując zgodnie z instrukcjami w naszym przewodniku krok po kroku.
Jak założyć konto MT5

Krok 3

Pobierz MT5 na systemy mobilne, web lub laptop. Wprowadź swoje dane logowania MT5 w kliencie MT5. Teraz jesteś gotowy do handlu z MT5.
Gdzie możesz znaleźć swoje dane logowania do MT5

Odkryj najwyższą jakość handlu z Capital.com

Przystępna platforma

Handluj na ponad 5,500 rynków na przejrzystej platformie i w aplikacji, w których znajdziesz wszystkie potrzebne informacje i żadnych zbędnych.
Zaufany broker o światowym zasięgu

Dołącz do społeczności ponad 857,000+ inwestorów z całego świata. Nasi klienci doceniają nas tak bardzo, że wykonali transakcje na kwotę ponad 1 tln USD na naszej platformie. 1
Przejrzyste, konkurencyjne opłaty

0% prowizji bez wyjątków. 0% opłaty overnight za kontrakty CFD na akcje i kryptowaluty. Sprawdź inne obowiązujące opłaty w naszej przejrzystej strukturze.
Wszystko, co potrzebne do handlu

Porównuj rynki na szybkich wykresach. Znajduj formacje i schematy z pomocą ponad 100 wskaźników. Handluj na bazie aktualności bezpośrednio na platformie. Płynna integracja z TradingView i MT4. I wiele innych zalet, na które zabrakło nam tu miejsca! 
Pomoc w handlu na wiele sposobów

Twoje rynki, twoja dźwignia finansowa

Handluj CFD na France 40, EUR/USD, złoto, akcje i tysiące innych rynków, wybierając komfortowy poziom dźwigni. 
Zostań lepszym inwestorem

Odkryj szeroki zbiór materiałów edukacyjnych do szlifowania Twoich umiejętności: przewodniki po rynkach, strategie handlu i inne.
Jaka jest różnica między MetaTrader 5 a MetaTrader 4?

Funkcja

MT5

MT4

Ramy czasowe

 21

9

Wskaźniki techniczne

Ponad 80

30

Kalendarz ekonomiczny

✔️

Tester strategii

Wielowątkowy

Jednowątkowy

Zabezpieczenie

✔️

✔️

Klasy aktywów

Więcej (w tym. akcje, ETF-y)

Forex i kontrakty CFD

Najczęściej zadawane pytania

Czym jest MetaTrader 5?

MetaTrader 5 (MT5) to platforma handlowa obsługująca wiele aktywów, znana z zaawansowanych narzędzi do tworzenia wykresów, szybkiego wykonywania zleceń oraz wsparcia dla handlu algorytmicznego. Jest używane na całym świecie przez traderów szukających większej kontroli i dostosowania w swoich strategiach.

Jak korzystać z MetaTrader 5

Zacznij od pobrania MT5 na swoje urządzenie (Mac, Windows, mobilne lub web). Zaloguj się za pomocą swoich danych logowania do Capital.com, a następnie zapozanaj się z narzędziami platformy – skonfiguruj wykresy, dodaj wskaźniki i składaj zlecenia bezpośrednio z interfejsu.

Jak handlować na MetaTrader 5

Po zalogowaniu wybierz swój rynek, wybierz typ zamówienia (rynkowe lub oczekujące), ustaw rozmiar transakcji i kliknij Kup lub Sprzedaj. MT5 obsługuje sześć typów zleceń oczekujących, poziomy stop-loss i take-profit oraz handel jednym kliknięciem dla szybszej realizacji.

