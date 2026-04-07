Strona głównaHandel Jak działają wypłaty
Chcesz wypłacić pieniądze w szybki i niezawodny sposób. Chcemy Ci pomóc.
Dowiedz się wszystkiego, co musisz wiedzieć o wypłacie środków z konta Capital.com tutaj.
A według danych naszego serwera z 2025 r. w wielu przypadkach znacznie szybciej..
Jednakże wypłata środków może potrwać do 5 dni roboczych, zanim pojawią się one na Twoim koncie. Zależy to od dostawcy usług płatniczych.
Czasami wypłaty mogą potrwać nieco dłużej. Zazwyczaj wynika to z dodatkowych kontroli, które przeprowadzamy w celu zapewnienia zgodności z przepisami.
Prześlij wszystkie dokumenty, o które prosimy w sekcji 'Moje żądania' i niezwłocznie odpowiedz na wszelkie dodatkowe żądania.
Aby wypłacić zyski – tj. kwotę wyższą niż wpłata – należy dokonać wypłaty na zweryfikowane konto bankowe.
Możesz wypłacić kwotę do wysokości wpłaty przy użyciu tej samej metody płatności.
Nie będziesz mógł dokonać wypłaty na konto o nazwie innej niż nazwa konta handlowego.
Zyski można wypłacić wyłącznie na zweryfikowane konto bankowe. Nie można wypłacić zysków na kartę debetową lub kredytową.
Pomaga nam to spełniać przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy. Podajemy sposób weryfikacji konta bankowego:
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z naszym zespołem wsparcia.
Podlegamy regulacjom prawnym na całym świecie, we wszystkich jurysdykcjach, w których prowadzimy działalność. Oznacza to, że przestrzegamy surowych zasad „poznaj swojego klienta” oraz przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, aby chronić Twoje środki.
Jeśli wypłata trwa dłużej, niż się spodziewałeś, prawdopodobnie wynika to z tego, że dbamy o bezpieczeństwo wszystkich transakcji.
99% wypłat przetwarzamy w ciągu 24 godzin (dane wewnętrzne serwera, 2025 r.). Wiele z nich trwa nie dłużej niż 5 minut.
Jesteśmy brokerem podlegającym regulacjom. Przestrzegamy rygorystycznych zasad dotyczących identyfikacji klientów (KYC) i przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) w celu ochrony Twoich środków.
Dlatego czasami przed zatwierdzeniem wypłaty przeprowadzamy dodatkowe kontrole. Może się to zdarzyć, jeśli:
Twoja metoda płatności nie została zweryfikowana.
Przechodzisz na nową metodę wypłat
Wypłata jest realizowana metodą inną niż ta, którą użyłeś do wpłaty
Nazwa na koncie płatniczym nie zgadza się z nazwą konta handlowego
Wykryto podejrzaną lub nietypową aktywność
Żądasz wypłaty środków metodą, która obsługuje tylko wypłaty do wysokości kwoty wpłaty (np. karta)
Aby uzyskać najszybsze wypłaty, postępuj zgodnie z powyższymi wytycznymi.
Istnieje wiele powodów, dla których możesz nie być w stanie dokonać wypłaty. Przyjrzyjmy się każdej z nich.
Jeśli wypłata trwa dłużej niż 24 godziny, może to oznaczać, że Twój bank nadal ją przetwarza.
Możesz wysłać im numer śledzenia – ARN lub RRN – aby ułatwić im znalezienie płatności.
Jeśli Twój bank odrzucił Twoją wypłatę, skontaktuj się najpierw z nim. Możesz również poprosić o pomoc nasz zespół wsparcia.
Czasami potrzebujemy dokumenty potwierdzające Twoją tożsamość lub źródło pochodzenia środków.
Pomaga nam to spełniać zasady „poznaj swojego klienta” oraz przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, które są ważne dla ochrony Ciebie i Twoich pieniędzy.
Przejdź do ‘„Moje zgłoszenia” na platformie internetowej lub w aplikacji, aby zobaczyć jakie są nasze wymagania, a następnie prześlij swoje dokumenty.
Spróbuj zamknąć niektóre pozycje lub zlecenia, aby zwolnić środki. Lub wypłać mniejszą kwotę.
W niektórych miejscach obowiązuje limit kwoty, którą można wypłacić za jednym razem. Spróbuj podzielić wypłatę na mniejsze kwoty.
Możesz wypłacić tylko kwotę, którą wpłaciłeś na karty lub portfele elektroniczne.
Aby wypłacić kwotę wyższą niż wpłata – tj. jakiekolwiek zyski – należy zweryfikować swoje konto bankowe i dokonać wypłaty na to konto.
Możesz zweryfikować swoje metody płatności, przesyłając dokumenty, o które prosimy.
Przejdź do ‘„Moje zgłoszenia” na platformie internetowej lub w aplikacji, aby zobaczyć jakie są nasze wymagania, a następnie prześlij swoje dokumenty.
Wypłaty można dokonywać wyłącznie na metodę płatności zarejestrowaną na to samo imię i nazwisko, co konto handlowe. Ma to kluczowe znaczenie dla przestrzegania przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy.
Tak, możesz wypłacić więcej, niż pierwotnie wpłaciłeś.
Jeśli jednak korzystasz z karty lub e-portfela, zazwyczaj możesz wypłacić tylko kwotę równą wpłacie. Ma to na celu pomoc w przestrzeganiu przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy.
Aby wypłacić kwotę wyższą niż wpłata (tj. wszelkie zyski), należy dokonać wypłaty na zweryfikowane konto bankowe.
Aby zweryfikować swoje konto bankowe, postępuj zgodnie z powyższymi instrukcjami.
Nie, Capital.com nie jest oszustwem. Jesteśmy legalnym brokerem regulowanym we wszystkich jurysdykcjach, w których prowadzimy działalność, przez (w zależności od lokalizacji) ASIC, CySEC, FCA, SCA i SCB
Większość problemów związanych z wypłatą pieniędzy można zazwyczaj rozwiązać, postępując zgodnie z poradami zawartymi na tej stronie. Najważniejsze rzeczy, o których należy pamiętać:
Wypłaty można dokonać tylko do wysokości kwoty wpłaconej za pomocą większości metod płatności
Aby wypłacić więcej – tj. swoje zyski – zweryfikuj konto bankowe na swoje nazwisko, dostarczając dokumenty, o które prosimy w „Moje żądania”, a następnie dokonaj wypłaty na to konto
Oba te kroki pomagają nam spełnić wymogi zasady „poznaj swojego klienta” oraz przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy. Pomagają nam zapewnić bezpieczeństwo Twoich środków i gwarantują, że trafią one wyłącznie tam, gdzie powinny.
Dlaczego warto wybrać Capital.com? Nasze statystyki mówią same za siebie.Grupa Capital.com