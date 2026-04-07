Istnieje wiele powodów, dla których możesz nie być w stanie dokonać wypłaty. Przyjrzyjmy się każdej z nich.

Twój bank odrzucił wypłatę lub nadal ją przetwarza

Jeśli wypłata trwa dłużej niż 24 godziny, może to oznaczać, że Twój bank nadal ją przetwarza.

Możesz wysłać im numer śledzenia – ARN lub RRN – aby ułatwić im znalezienie płatności.

Jeśli Twój bank odrzucił Twoją wypłatę, skontaktuj się najpierw z nim. Możesz również poprosić o pomoc nasz zespół wsparcia.

Potrzebujemy od Ciebie kilku dokumentów

Czasami potrzebujemy dokumenty potwierdzające Twoją tożsamość lub źródło pochodzenia środków.

Pomaga nam to spełniać zasady „poznaj swojego klienta” oraz przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, które są ważne dla ochrony Ciebie i Twoich pieniędzy.

Przejdź do ‘„Moje zgłoszenia” na platformie internetowej lub w aplikacji, aby zobaczyć jakie są nasze wymagania, a następnie prześlij swoje dokumenty.

Nie masz wystarczającej ilości pieniędzy, aby dokonać wypłaty

Spróbuj zamknąć niektóre pozycje lub zlecenia, aby zwolnić środki. Lub wypłać mniejszą kwotę.

Przekroczyłeś limit transakcji

W niektórych miejscach obowiązuje limit kwoty, którą można wypłacić za jednym razem. Spróbuj podzielić wypłatę na mniejsze kwoty.

Próbowałeś wypłacić więcej niż wpłaciłeś

Możesz wypłacić tylko kwotę, którą wpłaciłeś na karty lub portfele elektroniczne.

Aby wypłacić kwotę wyższą niż wpłata – tj. jakiekolwiek zyski – należy zweryfikować swoje konto bankowe i dokonać wypłaty na to konto.

Twoja metoda płatności nie została zweryfikowana

Możesz zweryfikować swoje metody płatności, przesyłając dokumenty, o które prosimy.

Wpłacasz pieniądze na konto o innym nazwisku

Wypłaty można dokonywać wyłącznie na metodę płatności zarejestrowaną na to samo imię i nazwisko, co konto handlowe. Ma to kluczowe znaczenie dla przestrzegania przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy.